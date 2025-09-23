Ghost of Yōtei: Mit Trophäen jetzt echte Rewards sichern

PlayStation koppelt seine digitalen Trophäen erstmals an physische Belohnungen. Wer sich in Ghost of Tsushima durchbeißt, darf sich ein Stück der virtuellen Reise ins echte Leben holen – gegen Bares.
Von digitalen Erfolgen zu echten Sammelstücken
Unter dem Namen Franchise Rewards startet Sony ein neues Programm: Bestimmte Trophäen schalten die Möglichkeit frei, exklusives Merchandise zu kaufen. Den Anfang macht Ghost of Tsushima. Wer bis zum 31. Dezember 2025 die “Mono No Aware” Gold-Trophäe oder das Platin “Living Legend” holt, darf im offiziellen Ghost Rewards Store zuschlagen.
Die Auswahl ist überschaubar, aber klar an Sammler gerichtet:
- Platin-Pin im Trophy-Design für 25 USD / 28 €
- T-Shirt zum “Mono No Aware”-Moment für 30 USD / 33 €
Pro Account gibt’s nur ein Exemplar, verschickt wird in die USA, Kanada, Australien, große Teile Europas sowie UK.
Ghost of Yōtei folgt als Nächstes
Sony bestätigt bereits: Das System soll nicht bei Jin Sakai stehenbleiben. Später 2025 wird es auch Rewards zu Ghost of Yōtei geben, dem geistigen Nachfolger von Ghost of Tsushima. Ob dort wieder Shirts und Pins warten oder hochwertigere Sammlerstücke, ist noch offen.
Technisch läuft alles über den PlayStation-Account. Ohne verknüpftes Konto oder verpasste Deadline keine Chance – ein reines Goodie für aktive Spieler, kein Resale-Markt.
Die Idee ist charmant: Trophäen werden greifbarer, Fans können ihr Spielerlebnis physisch würdigen. Gleichzeitig ist klar: Das sind keine Geschenke, sondern Kaufoptionen. Sony verdient mit, während Spieler stolz zeigen dürfen, dass sie mehr erreicht haben als nur eine digitale Blase im Menü.
Wer Platin-Jäger ist, bekommt endlich einen kleinen Mehrwert. Für alle anderen bleibt’s ein nettes, aber ziemlich limitiertes Extra.
