Ghost of Yotei – Neue Details lassen PS5 Pro-User jubeln

Ein Spiel, das in wenigen Monaten erscheinen soll, bleibt bis kurz vor Release ein gut gehütetes Geheimnis. Ja, das gibt es noch, dennoch haben es ein paar neue Informationen zu Ghost of Yotei auf die offizielle PlayStation-Seite geschafft – und die heizen die Vorfreude vor allem bei PS5 Pro-Usern ordentlich an.

Die Geschichte: Rache, Ehre und eine neue Kriegerin

Der offizielle Klappentext enthüllt die grundlegende Handlung des Spiels:

„300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima erhebt sich eine neue Kriegerin – Atsu – aus der Asche ihres Gehöfts. Voller Wut und Entschlossenheit wird sie die Verantwortlichen für den Tod ihrer Familie jagen und Rache nehmen. Jeder Gelegenheitsjob und jedes Kopfgeld wird ihr das nötige Geld für ihre Reise einbringen. Doch wie sie kämpft, überlebt und die Legende von Ghost weiterentwickelt, liegt in euren Händen.“

Es deutet sich also an, dass die Spieler diesmal noch mehr Kontrolle über den Spielstil haben werden – eine spannende Entwicklung für das Franchise.

Neben einer fesselnden Geschichte wartet Ghost of Yotei mit neuen Mechaniken auf. Laut der Spielbeschreibung müssen Spieler neue Waffen meistern, darunter das mächtige Ōdachi, die vielseitige Kusarigama und Doppelkatanas für blitzschnelle Angriffe. Diese Neuerungen versprechen, das Kampfsystem noch abwechslungsreicher und strategischer zu gestalten.

Wilder Norden statt blühende Inseln

Während Ghost of Tsushima auf der gleichnamigen Insel spielte, entführt uns Ghost of Yotei in eine völlig neue Umgebung. Der Schauplatz ist die Region rund um den Berg Yōtei, ein imposanter Gipfel im schneebedeckten Norden Japans. Im Jahr 1603 war dieses Gebiet noch ein raues Grenzland – fernab der Kontrolle des japanischen Shogunats. Die Spieler dürfen sich auf weitläufige Graslandschaften, eisige Tundren und unvorhersehbare Gefahren freuen.

Und hier dürfen sich nun PS5 Pro-User freuen: Wie es sich für ein First-Party-Studio gehört, verspricht Sucker Punch eine visuelle Glanzleistung. Ghost of Yotei wurde von Grund auf für die PS5 entwickelt und schöpft die Hardware der PS5 Pro voll aus. Große Sichtweiten, ein Himmel voller Polarlichter und realistische Vegetation sollen für eine atemberaubende Atmosphäre sorgen. Assassin’s Creed Shadows hat vorgelegt, nun ist es an Sony, dies zu übertreffen.

Sony hält sich weiterhin bedeckt, aber die wenigen neuen Informationen machen Lust auf mehr. Mit einer neuen Heldin, frischen Gameplay-Mechaniken und einer beeindruckenden Spielwelt könnte Ghost of Yotei die perfekte Fortsetzung eines modernen Klassikers werden. Jetzt fehlt nur noch ein Trailer – und vielleicht eine offizielle Ankündigung des Release-Termins. Dieser ist laut aktuellen Berichten in diesem Jahr vorgesehen.