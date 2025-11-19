Ghost of Yōtei: New Game Plus angekündigt, frischer Anreiz für Veteranen

Ghost of Yōtei bekommt am 24. November sein bisher größtes Inhaltsupdate, und zwar kostenlos. Sucker Punch liefert New Game Plus, härtere Schwierigkeitsgrade, neue Cosmetics und frische Komfortfunktionen, die das Spiel nach nur einem Monat Release spürbar erweitern.

New Game Plus erweitert Ghost of Yōtei um neue Herausforderungen

Mit dem Update können Spieler Atsus Rachefeldzug erneut beginnen, dieses Mal aber mit sämtlichen Waffen, Fähigkeiten und Rüstungen, die sie zuvor bereits erspielt haben. Praktisch bedeutet das: Ja, man darf von Minute eins an mit maximal aufgerüsteten Sets losziehen, ein Kunstgriff, der New Game Plus für viele zu einem zweiten, ganz eigenen Spielverlauf macht.

Neben dem direkten Neustart bringt der Modus auch zwei zusätzliche Trophäen und eine neue In-Game-Währung, die sogenannten Ghost Flowers. Damit lässt sich ein neuer Händler bezahlen, der mehr als 30 frische Cosmetics anbietet, darunter neue Rüstungsvarianten, Waffentönungen und insgesamt zehn Charms. Zusätzlich schaltet das Update eine höhere Upgrade-Stufe für bestehende Rüstungen und Waffen frei, ein klarer Hinweis darauf, dass Sucker Punch mit der erweiterten Progression langfristiger plant.

Mehr Komfort und kreative Freiheit

Auch das Basisspiel profitiert spürbar. Inhalte lassen sich im Post-Game erneut spielen, ergänzt durch neue Statistiken, die endlich zeigen, wie effizient oder verschwenderisch man unterwegs war. Dazu kommen Accessibility-Anpassungen wie remapbare Richtungstasten, sowie neue Optionen im Fotomodus: einstellbare Verschlusszeit, Kompositionsraster und zusätzliche Filter. Gerade Letzteres darf als freundlicher Wink verstanden werden – Ghost of Yōtei hat sich seit Release ohnehin als Dauerbrenner in Foto-Communities etabliert.

Das Update stärkt sowohl Langzeitmotivation als auch Wiederspielwert und macht das Spiel robuster für die nächsten Monate. Der Patch erscheint sogar überraschend früh. Viele Studios warten bei dieser Art Feature-Paketen deutlich länger. Sucker Punch zeigt damit, dass Ghost of Yōtei nicht als Kurzläufer gedacht ist, sondern als Plattform für kontinuierliche Updates – passend zur Ankündigung, 2026 mit Ghost of Yōtei Legends nachzulegen.