Ghost of Yōtei – Patch 1.100 entfesselt die PS5 Pro mit VRR und 95 FPS

Ghost of Yōtei läuft auf der PS5 Pro jetzt spürbar flüssiger. Mit dem Patch 1.100 aktiviert der Entwickler 120 Hz VRR für alle Display-Modi – von Raytracing Pro bis Quality. Wer bisher mit den standardmäßigen Framerate-Limits gespielt hat, merkt sofort, dass das Spiel direkter reagiert, Kämpfe sich geschmeidiger anfühlen, und selbst hektische Szenen deutlich stabiler laufen.

Flüssiger, schneller, spürbar besser

VRR macht den Unterschied nicht nur auf dem Papier, sondern direkt im Spiel. In Modi, die vorher bei 30–40 FPS festhingen, sind jetzt stabile 40–60 FPS drin. Der Performance-Modus klettert auf fast 95 FPS, was merklich mehr Spielkomfort bedeutet. Eingaben wirken präziser, Bewegungen geschmeidiger, besonders beim Erkunden oder in Kämpfen gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Kurz gesagt: Die PS5 Pro entfaltet endlich ihr volles Potenzial.

Für Besitzer einer Standard-PS5 bringt der Patch ebenfalls 120 Hz VRR. Allerdings fehlen bislang Vergleichstests, um genau zu sehen, wie viel Performance bisher verschenkt wurde. Auch hier dürfte die Spielerfahrung runder und reaktionsschneller werden.

Display Mode VRR OFF / Capped VRR ON / Uncapped Ray Tracing Pro 40 FPS 60 FPS (avg) Balanced Ray Tracing 40 FPS 60 FPS (avg) Ray Tracing 30 FPS 40 FPS Performance 60 FPS bis 95 FPS Balanced 40 FPS bis 60 FPS Quality 30 FPS 40 FPS

Mehr als nur VRR

Patch 1.100 beschränkt sich nicht auf VRR. Auto-Loot, die Möglichkeit, Fall Damage auszuschalten, erweiterte Photo Mode-Funktionen, New Game+ und replaybare Endgame-Inhalte sorgen dafür, dass das Update nicht nur für Technik-Fans interessant ist. Außerdem wurden Balance-Anpassungen vorgenommen und neue Displayoptionen eingeführt, was das Spielen insgesamt angenehmer macht.

Wer Ghost of Yōtei auf der PS5 Pro spielt und bislang die standardmäßigen Framerate-Limits hingenommen hat, sollte Patch 1.100 sofort laden. Die Kombination aus flüssigerem Spielgefühl, spürbar höherer Reaktionsfreude und praktischen Quality-of-Life-Features macht das Update zu einem echten Schritt nach vorne.