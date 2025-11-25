Ghost of Yōtei – Patch 1.100 entfesselt die PS5 Pro mit VRR und 95 FPS

Latest

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Ghost Of Yotei Campsite

Ghost of Yōtei läuft auf der PS5 Pro jetzt spürbar flüssiger. Mit dem Patch 1.100 aktiviert der Entwickler 120 Hz VRR für alle Display-Modi – von Raytracing Pro bis Quality. Wer bisher mit den standardmäßigen Framerate-Limits gespielt hat, merkt sofort, dass das Spiel direkter reagiert, Kämpfe sich geschmeidiger anfühlen, und selbst hektische Szenen deutlich stabiler laufen.

Flüssiger, schneller, spürbar besser

VRR macht den Unterschied nicht nur auf dem Papier, sondern direkt im Spiel. In Modi, die vorher bei 30–40 FPS festhingen, sind jetzt stabile 40–60 FPS drin. Der Performance-Modus klettert auf fast 95 FPS, was merklich mehr Spielkomfort bedeutet. Eingaben wirken präziser, Bewegungen geschmeidiger, besonders beim Erkunden oder in Kämpfen gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Kurz gesagt: Die PS5 Pro entfaltet endlich ihr volles Potenzial.

Für Besitzer einer Standard-PS5 bringt der Patch ebenfalls 120 Hz VRR. Allerdings fehlen bislang Vergleichstests, um genau zu sehen, wie viel Performance bisher verschenkt wurde. Auch hier dürfte die Spielerfahrung runder und reaktionsschneller werden.

Ghost of Yōtei läuft damit spürbar flüssiger, Eingaben reagieren direkter und das gesamte Spielgefühl gewinnt an Präzision, besonders in hektischen Momenten. Für PS5-Besitzer ohne Pro gibt es ebenfalls 120 Hz VRR, allerdings liegen hier noch keine Vergleichsdaten vor.

Display ModeVRR OFF / CappedVRR ON / Uncapped
Ray Tracing Pro40 FPS60 FPS (avg)
Balanced Ray Tracing40 FPS60 FPS (avg)
Ray Tracing30 FPS40 FPS
Performance60 FPSbis 95 FPS
Balanced40 FPSbis 60 FPS
Quality30 FPS40 FPS

Mehr als nur VRR

Patch 1.100 beschränkt sich nicht auf VRR. Auto-Loot, die Möglichkeit, Fall Damage auszuschalten, erweiterte Photo Mode-Funktionen, New Game+ und replaybare Endgame-Inhalte sorgen dafür, dass das Update nicht nur für Technik-Fans interessant ist. Außerdem wurden Balance-Anpassungen vorgenommen und neue Displayoptionen eingeführt, was das Spielen insgesamt angenehmer macht.

Wer Ghost of Yōtei auf der PS5 Pro spielt und bislang die standardmäßigen Framerate-Limits hingenommen hat, sollte Patch 1.100 sofort laden. Die Kombination aus flüssigerem Spielgefühl, spürbar höherer Reaktionsfreude und praktischen Quality-of-Life-Features macht das Update zu einem echten Schritt nach vorne.

VIA:Wccftech
Godzilla
23 Minuten zuvor

Tja nun, das macht das Spiel leider auch nicht besser… also von daher…

Rambazamba69
21 Minuten zuvor
Reply to  Godzilla

Was ist denn so schlecht an dem Spiel? Bin mal gespannt.

