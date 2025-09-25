Ghost of Yōtei: Performance-Check deckt überraschendes Feature auf

Ghost of Yōtei gilt als eine der großen PlayStation-Neuerscheinungen dieses Jahres, und wie immer bei großen Sony-Exklusivtiteln stellt sich die Frage: Wie solide läuft das Ganze auf der Hardware? Genau das hat Digital Foundry jetzt im Detail geprüft.

Schon der Auftakt von Ghost of Yōtei zeigt, dass Sucker Punch die Stärken des Vorgängers konsequent weiterentwickelt hat. Opulente Landschaften, stimmungsvolle HDR-Präsentation und cineastische Zwischensequenzen sorgen für einen Eindruck, der mehr ist als nur „Ghost of Tsushima 2.0“. Doch der Performance-Check bringt auch einige Überraschungen ans Licht, etwa die Unterstützung von Raytracing, die zuvor nie offiziell beworben wurde.

Raytracing still und heimlich integriert

Digital Foundry kann bestätigen, dass Ghost of Yōtei eine Form von Raytraced Global Illumination bietet, ein Feature, das bislang nirgends erwähnt wurde. Besonders auffällig sind auch subtile Lichtbounces, präzisere Schatten und Farbübertragungen auf Oberflächen, etwa unter Atsus Hut oder an Gebäudefassaden.

PS5 (Basis) : Raytracing-Modus bei 30fps, Auflösung rund 1440p.

: Raytracing-Modus bei 30fps, Auflösung rund 1440p. PS5 Pro: Hier gibt es zusätzlich einen RT-Performance-Modus mit 60fps, der per PSSR-Upscaling arbeitet.

Die Umsetzung ist zwar nicht so tiefgreifend wie in Titeln, die von Grund auf für RTGI konzipiert sind, hebt aber die Atmosphäre deutlich an und macht die Beleuchtung sichtbar natürlicher.

Grafikmodi im Überblick

Insgesamt bietet Ghost of Yōtei auf PS5 bis zu drei, auf PS5 Pro sogar vier Grafikmodi:

Quality Mode (4K, 30fps, ohne RT) – gestochen scharf, klassische Präsentation.

– gestochen scharf, klassische Präsentation. Performance Mode (60fps, ca. 1440p / 1080p auf Basis-PS5, ohne RT) – für flüssiges Gameplay.

– für flüssiges Gameplay. Raytracing Mode (30fps, ca. 1440p/1728p, mit RT) – kompromisslose Bildqualität, dafür halbe Framerate.

– kompromisslose Bildqualität, dafür halbe Framerate. RT Pro Mode (PS5 Pro exklusiv, 60fps, mit RT + PSSR-Upscaling) – der Sweet Spot für viele Spieler, wenn auch mit leichten Bildartefakten in feinen Texturen.

Laut Digital Foundry sind alle Modi „brauchbar“ – es kommt auf die persönliche Präferenz zwischen Framerate, Schärfe und Lichteffekten an.

Performance – stabile 60fps, kleine Ausreißer

Sowohl PS5 als auch PS5 Pro liefern in den 60fps-Modi fast durchgehend stabile Werte. Selbst in großen Schlachten bleibt die Framerate konstant, lediglich in wenigen Szenen kam es zu minimalen Einbrüchen – Probleme, die laut Entwickler noch mit einem Day-One-Patch adressiert werden sollen.

30fps-Modi halten erwartungsgemäß stur ihre Zielrate und wirken dabei ebenso stabil. Auffällig waren nur vereinzelte Bugs, bei denen das Spiel kurzzeitig Audio und Steuerung verlor, bevor es sich nach 10–20 Sekunden wieder fing.

Atmosphärische Stärke durch HDR und Sounddesign

Neben der Technik lobt Digital Foundry vor allem die audiovisuelle Präsentation:

HDR bringt satte Kontraste und eine enorme Farbbrillanz, besonders in weitläufigen Landschaften.

bringt satte Kontraste und eine enorme Farbbrillanz, besonders in weitläufigen Landschaften. Sounddesign erinnert an eine Kinoproduktion – Surround-Mischung, klare Sprachausgabe und detailreiche Umgebungsgeräusche tragen viel zur Immersion bei.

erinnert an eine Kinoproduktion – Surround-Mischung, klare Sprachausgabe und detailreiche Umgebungsgeräusche tragen viel zur Immersion bei. Der Kurosawa-Modus beeinflusst nicht nur die Optik, sondern auch die Klangkulisse und orientiert sich stärker an klassischen Samurai-Filmen.

Digital Foundry kommt zu einem klaren Fazit: Ghost of Yōtei ist kein technischer Quantensprung gegenüber Ghost of Tsushima, aber eine sichtbare Weiterentwicklung mit stabiler Performance, solider Bildqualität und clever integriertem Raytracing. Die grafische Finesse, gepaart mit starkem HDR und Sound, lässt den Titel herausstechen, und das ohne größere technische Stolperfallen.

Wie sich das Spiel selbst schlägt, verrät euch unser aktuelles Review.