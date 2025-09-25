Ghost of Yōtei Review-Check: Episches Abenteuer verpasst nur knapp den Traum-Score

Sucker Punch hat geliefert, zumindest fast. Ghost of Yōtei zeigt eindrucksvoll, wozu die PS5 fähig ist: eine lebendige Welt, flüssiges Kampfsystem und eine Erzählung, die man nicht so schnell vergisst. Aber es gibt auch Stellen, an denen das Spiel in vertrauten Mustern stecken bleibt.

Internationale Stimmen im Überblick

Digital Trends überschüttet das Spiel mit Lob: „Jeder Aspekt von Ghost of Yōtei ist perfekt ausbalanciert. Nichts sticht übermäßig hervor, alles verschmilzt zu einem großen Ganzen.“ Besonders die Reise von Atsu wird hervorgehoben, nicht nur wegen der Welt, der Charaktere oder des Kampfsystems, sondern weil all diese Elemente zusammen ein stimmiges Erlebnis ergeben. 10/10 Punkte.

Power Unlimited sieht das differenzierter. Das Spiel hat schöne Momente: stimmungsvolles Mondlicht, spannende Kämpfe und einige berührende Story-Passagen. Aber viele Mechaniken wirken veraltet oder wenig innovativ. 7/10 Punkte. Ein klassisches Problem von Fortsetzungen.

Press Start Australia lobt die cinematische Story und die visuelle Vielfalt der offenen Welt. Trotz kleinerer Schwächen sei es ein lohnenswerter Trip in ein gesetzloses Japan. 8,5/10 Punkte. Am Ende spiegelt der aktuelle Metascore von 87 den Zwiespalt gut wider: Ghost of Yōtei ist technisch beeindruckend und narrativ stark, erreicht damit zwar nicht ganz die Traumnote von 90+, liegt aber dennoch über Ghost of Tsushima (83).

Spielwelt, Technik & Gameplay

Die PS5 zeigt hier, was sie kann. Licht, Texturen, Animationen, alles wirkt organisch. Besonders das Kampfsystem überzeugt durch Timing, Kombos und den fließenden Übergang zwischen Story und Action. Die offene Welt lädt zum Erkunden ein, bietet Nebenmissionen, versteckte Geheimnisse und Dynamik, ohne dass man sich verloren fühlt.

Kritikpunkte: Manche Mechaniken und Story-Elemente fühlen sich vertraut und wenig überraschend an. Wer Innovation auf jeder Ebene erwartet, wird hier ab und zu enttäuscht.

Ghost of Yōtei ist kein perfektes Spiel, auch nicht in unserem Review, aber ein starkes, technisch beeindruckendes Abenteuer, das zeigt, wozu die PS5 fähig ist. Wer Geschichte, Charaktere und offene Welten liebt, findet hier ein episches Erlebnis – kleine Schwächen trüben den Spaß nur leicht.