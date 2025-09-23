Ghost of Yōtei: So „japanisch“ wie nie – Sucker Punch über Landschaft, Kultur und Authentizität

Ghost of Yōtei, der Nachfolger von Ghost of Tsushima, erscheint am 2. Oktober exklusiv für die PS5. Hokkaido im Jahr 1603 wird zum Schauplatz eines neuen Action-Abenteuers, das nicht nur durch Kämpfe und Rachegeschichte fesseln will, sondern vor allem durch Authentizität und Liebe zum Detail. Doch wie viel Japan steckt hier wirklich drin und wie fühlt es sich für Einheimische an?

Hokkaido wie aus einem Gemälde

Art Director Joanna Wang beschreibt im Interview, wie das Team die wilde Schönheit Hokkaidos ins Spiel transportiert hat: „Hokkaido ist rau, weit und ungezähmt. Die Landschaft verändert sich ständig, das macht sie lebendig.“ Aurora am Nachthimmel, Sonnenaufgang über schneebedeckten Bergen, ziehende Wolken, jede Szene soll Spieler in das Japan des 17. Jahrhunderts eintauchen lassen.

Sucker Punch verfolgt dabei die gleichen Prinzipien wie beim Vorgänger: Minimalistische, aber detailreiche Gestaltung, inspiriert von japanischer Kunst, Film und Fotografie. Wang berichtet von Studien klassischer Gemälde, in denen selbst Grashalme genau beobachtet wurden, sowie von Forschungsreisen nach Hokkaido, um Flora, Biome und Geräusche authentisch einzufangen. Jede Region des Spiels hat ihre eigene Farbpalette und ihren eigenen Charakter, wodurch das Spiel sich „wie ein lebendes Gemälde“ anfühlen soll.

Atsu und die Kunst der Storytelling-Details

Auch bei der Heldin Atsu zeigt sich Sucker Punchs Fokus auf Authentizität. Die Protagonistin, eine „Lone-Wolf“-Kriegerin auf Rachefeldzug, trägt Gelb als Leitfarbe, inspiriert von ginkgo-Blättern, die an ihrem zerstörten Heimatdorf hängen. Der Sash mit sechs Namen, das Shamisen, die markante Silhouette, alles erzählt Stück für Stück Atsus Geschichte und macht sie unverwechselbar.

Spieler entscheiden, wie Atsu kämpft, welche Nebenmissionen sie annimmt und wie sie sich in Hokkaido einen Namen macht. Doch so beeindruckend die visuelle Authentizität ist, bleibt unklar, ob das Spiel spielerisch genug eigenständige Akzente setzt, um über das reine „Tsushima 2.0“-Gefühl hinauszugehen. Die Balance zwischen stimmiger Welt, Storytiefe und Gameplay wird entscheidend sein.

Für Fans von Ghost of Tsushima und japanischer Ästhetik verspricht Ghost of Yōtei ein Fest fürs Auge. Ob das Spiel darüber hinaus spielerisch überzeugt, werden PS5-Spieler in dieser Woche erfahren, wenn die ersten Reviews online gehen.