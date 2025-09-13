Ghost of Yōtei: Sony bestätigt Entlassung – berechtigter Boykott oder überzogene Reaktion?

Nur wenige Tage vor dem Release von Ghost of Yōtei sorgt ein Personalthema bei Entwickler Sucker Punch für Aufsehen. Sony hat inzwischen bestätigt, dass die langjährige Senior Staff Character Artistin Drew Harrison nicht länger im Studio beschäftigt ist.
Offizielles Statement von Sony
In einer kurzen E-Mail an Kotaku teilte Sony mit: „Drew Harrison is no longer an employee of Sucker Punch Productions.“ Mehr ließ sich der Publisher nicht entlocken. Weder Gründe noch Details wurden genannt, und das wirkt durchaus kalkuliert. Denn der zeitliche Zusammenhang ist offensichtlich: Harrisons Social-Media-Kommentare zum Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk sind viral gegangen und dürften intern für erheblichen Druck gesorgt haben.
Eines muss man Sony allerdings zugestehen: Die Reaktion kam prompt. Statt wochenlanger Spekulationen wurde mit einem knappen Statement versucht, den Fall direkt abzuschließen. Das deutet darauf hin, dass man die Sache so schnell wie möglich vom Tisch haben möchte, um den Fokus zurück aufs Spiel zu lenken.
Die Frage bleibt, ob das gelingt. Für ein Großprojekt wie Ghost of Yōtei, das als einer der wichtigsten First-Party-Releases des Jahres gilt, kommt jede Ablenkung zur Unzeit. Gleichzeitig zeigt der Fall, wie fragil die Balance zwischen Meinungsfreiheit, öffentlicher Wahrnehmung und unternehmerischer Verantwortung inzwischen geworden ist.
Spieler reagieren mit Boykott
Parallel mehren sich in Foren und sozialen Netzwerken Berichte von Spielern, die ihre Vorbestellung von Ghost of Yōtei zurückziehen wollen oder es bereits getan haben. In einem Kommentar heißt es: „Spiel ist für mich erledigt. Und für tausende andere ebenso. Keine Unterstützung für Menschen, die den Tod eines Menschen feiern.“
Ob es sich tatsächlich um „Tausende“ handelt, lässt sich derzeit nicht nachprüfen. Klar ist aber, dass sich solche Stimmen häufen, und das nur wenige Tage vor dem Launch – ein potenzielles PR-Desaster für Sony. Fakt ist aber auch, dass Online-Boykottaufrufe in sozialen Medien historisch gesehen selten messbare Auswirkungen auf solch große Spiele haben und lauter wahrgenommen werden, als sie sind.
Kurz vor Release wird ausgerechnet das Spiel, das eigentlich für Begeisterung sorgen sollte, zur Nebensache. Ob die Stornierungswelle wirklich spürbare Auswirkungen haben wird, bleibt abzuwarten. Sony will das Kapitel möglichst schnell schließen, aber die Community diskutiert weiter.
Frage an euch: Sollte man Ghost of Yōtei trotz der Kontroverse eine Chance geben, schließlich steckt die Arbeit vieler talentierter Menschen darin, nicht nur die einer einzelnen Person.
Nein verdienen sie nicht, die Schauspielerin für den MC ist doch genauso eingestellt und der Entwickler hätte das sicher nicht gepostet wenn sie gewusst hätte das niemand in ihrem Team ihrer Meinung war
Es sollten immer Reaktionen auf wokeness erfolgen. Sonst wird sowas nie enden. Und mir tut das nicht annähernd weh. Auf ein wokes Game habe ich null bock
Frank Müller was ist denn in dem Game an Wokenes? Hab mich damit noch nicht auseinander gesetzt. Allgemein finde ich diese Political Corectness Sch…. in Videogames völlig fehl am Platz. Genau wie bei Dragon Age ich habs noch nicht gezockt was ist denn da ?
Dimii Lemke leider diese Main Actress. Sie ist DEI Verfechterin. Zudem sollte erst Jin Sakai die Hauptfigur werden aber wegen wokeness wurde es diese Person. Weitere Inhalte wurden bisher nicht geleaked, jedoch wird es sicher nicht das einzige sein.
Und ich liebte teil 1. Sowas werd ich jedoch nicht unterstützen.
Dragon Age habe ich auch geliebt und DA the Failhard erst gespielt, als es umsonst war. Es war so schlecht.
Dimii Lemke sollte man sich so über den tot eines Menschen lustig machen?
Boykott oder nicht Boykott muss jeder selbst wissen aber den leuten sollte es einfach bewusst sein wenn sie ihre geld geben und sollen endlich aufhören alles schön zu reden wie N7 richtig schreibt,denn Unternehmen ist das alles bewusst wenn sie beschäftigen, die ganzen Industrie ist nach links gerückt das sieht man auch in den Produkten,da eine Regenbogen Flagge dort ein pride skin. Natürlich passiert es wegen Zielgruppe Erweiterung und in erste Linie aus wirtschaftlichen Gründen aber trotzdem muss ja jemand diese Produkte anfertigen und dafür werden Menschen eingestellt. Das soll nicht heißen das menschen die andere denken arbeitslos sein sollen aber ich finde es auch fragwürdig wieviel persönlicher Ideologie in die Produkte einflisst. Und was mir auffällt wo sind den die ganzen sony fanboys die immer sony in Schutz nehmen? Und mir gehst nicht darum das sie sony wieder verteidigen aber Beileid bekundubgen hört man auch nicht von den üblichen verdächtigen aber wehe man sagt was kritisches zu ND und co. Da wird gerudert,gepudert und die Moral Keule geschwungen.
Ich persönlich bin immer noch skeptisch was das gameplay angeht, ac shadows hat yotai den Rang abgelaufen was die Grafik,Umfang und ja sogar Einzigartigkeit. Ist doch paradox in neuen dlc kriegt noe den stab wo sie 3 verschieden Haltungen annehmen kann während yotai auf Haltungen verzichtet ein Featur was gohst of tushima zu dem gemacht was es heute ist ,das war für mich der USP des spiels. Jetzt ist yotai ein Aktion spiel wie jedes anderes aber ich gebe zu ich habe mir das spiel trotzdem gekauft um es besser einzuschätzen zu können wer der King ist,in diesen gerne und bevor die ganzen hater und Moral Apostel kommen. Ich habe mir das spiel vor der Ereignissen (bzw. Habe nicht gewusst das es da ein Zusammenhang gibt) vorbestellt. Ich habe sogar bei playfront unter ac shadows beitrag noch die Redaktion gefragt,ob das stimmt was passiert ist, weil ich selber nicht auf Twitter bin und privat bzw. Beruflich keine zeit gehabt hatte mich damit zu befassen bzw. Es garnicht mit gekriegt habe, erst nach dem pre order. Und das ist auch so ne sache wir sind nerds wie beschäftigen uns damit 24 for 7 aber es gibt eine Mehrheit von leuten die das einfach nicht mitbekommen egal ob vorsätzlich oder wegen Verpflichtungen. Und dieser beispiel zeigt einfach noch mehr das pre order Stornierungen noch einfacher gestaltet werden müssen am besten im psn Menü selbst. Bevor ich mir den ganzen Ärger antue spiele ich es halt,mal sehen
Spiel Schon lange vorbestellt, Freu mich drauf. 🙂
Mann Mann Mann was für ein Kindergarten wieder!
Die Person ist weg vom Fenster und gut ist!
Was hat das mit dem ganzen Game zu tun?
Typisch Amis, dumm ,dümmer Amerikaner!
Die Person hat schlecht geredet, mimimimimi kauf ich mir das Game nicht mehr!
Boykott ist das mindeste, womit der Gamer mit Herz & Verstand abstrafen kann, was sich seit Jahren innerhalb der Industrie sowie ihren üblichen Verdächtigen anbahnt und durch flapsige Fehltritte & Selbstoffenbarungen seitens der eigenen Mitarbeiter (meistens sind’s die vor Ort ansässigen jungen Damen, wer hätte das gedacht?), die sich emotional einfach nicht unter Kontrolle haben, glücklicherweise noch rechtzeitig entlarvt wird.
Ein Produkt, welches von einem einst traditionellen Unternehmen stammt und heute solche Menschen beschäftigt, wird von mir nicht unterstützt, und fertig. Da hilft auch kurz vor knapp kein ausgeworfener Rettungsanker in Form von Entlassung einhergehend mit hastig formulierten Ausflüchten.
Ich bin bereits mehr als gespannt auf die tatsächlichen Absatzzahlen von Games wie Ghost of Yotei & Intergalactic: The Heretic Prophet.