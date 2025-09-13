Ghost of Yōtei: Sony bestätigt Entlassung – berechtigter Boykott oder überzogene Reaktion?

Nur wenige Tage vor dem Release von Ghost of Yōtei sorgt ein Personalthema bei Entwickler Sucker Punch für Aufsehen. Sony hat inzwischen bestätigt, dass die langjährige Senior Staff Character Artistin Drew Harrison nicht länger im Studio beschäftigt ist.

Offizielles Statement von Sony

In einer kurzen E-Mail an Kotaku teilte Sony mit: „Drew Harrison is no longer an employee of Sucker Punch Productions.“ Mehr ließ sich der Publisher nicht entlocken. Weder Gründe noch Details wurden genannt, und das wirkt durchaus kalkuliert. Denn der zeitliche Zusammenhang ist offensichtlich: Harrisons Social-Media-Kommentare zum Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk sind viral gegangen und dürften intern für erheblichen Druck gesorgt haben.

Eines muss man Sony allerdings zugestehen: Die Reaktion kam prompt. Statt wochenlanger Spekulationen wurde mit einem knappen Statement versucht, den Fall direkt abzuschließen. Das deutet darauf hin, dass man die Sache so schnell wie möglich vom Tisch haben möchte, um den Fokus zurück aufs Spiel zu lenken.

Die Frage bleibt, ob das gelingt. Für ein Großprojekt wie Ghost of Yōtei, das als einer der wichtigsten First-Party-Releases des Jahres gilt, kommt jede Ablenkung zur Unzeit. Gleichzeitig zeigt der Fall, wie fragil die Balance zwischen Meinungsfreiheit, öffentlicher Wahrnehmung und unternehmerischer Verantwortung inzwischen geworden ist.

Spieler reagieren mit Boykott

Parallel mehren sich in Foren und sozialen Netzwerken Berichte von Spielern, die ihre Vorbestellung von Ghost of Yōtei zurückziehen wollen oder es bereits getan haben. In einem Kommentar heißt es: „Spiel ist für mich erledigt. Und für tausende andere ebenso. Keine Unterstützung für Menschen, die den Tod eines Menschen feiern.“

Ob es sich tatsächlich um „Tausende“ handelt, lässt sich derzeit nicht nachprüfen. Klar ist aber, dass sich solche Stimmen häufen, und das nur wenige Tage vor dem Launch – ein potenzielles PR-Desaster für Sony. Fakt ist aber auch, dass Online-Boykottaufrufe in sozialen Medien historisch gesehen selten messbare Auswirkungen auf solch große Spiele haben und lauter wahrgenommen werden, als sie sind.

Kurz vor Release wird ausgerechnet das Spiel, das eigentlich für Begeisterung sorgen sollte, zur Nebensache. Ob die Stornierungswelle wirklich spürbare Auswirkungen haben wird, bleibt abzuwarten. Sony will das Kapitel möglichst schnell schließen, aber die Community diskutiert weiter.

Frage an euch: Sollte man Ghost of Yōtei trotz der Kontroverse eine Chance geben, schließlich steckt die Arbeit vieler talentierter Menschen darin, nicht nur die einer einzelnen Person.

