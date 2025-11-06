Ghost of Yōtei: Sony legt 169 EUR-Prämie für neue Rewards-Jacke auf

Sony hat sein Rewards-Programm erweitert, und diesmal trifft es Fans von Ghost of Yōtei besonders empfindlich. Wer bestimmte Endgame-Trophäen freigeschaltet hat, kann neues Merchandise erwerben, einschließlich Pins für 28 €, T-Shirts für 33 € und eine aufwendige Jacke für 169 €. Klingt nach einer normalen Fan-Aktion? Nur auf den ersten Blick.

Die Produkte sind weiterhin an Trophäen gekoppelt: Der „Legendary Onryo“ Platinum Trophy-Pin erfordert die gleichnamige Platin-Trophäe, während T-Shirt und Jacket an die Gold-Trophäe „The Onryo Rests“ gebunden sind. Wer die Trophäen nicht erspielt, kann die Items nicht kaufen, ein klassischer Ansatz, um Engagement zu erzwingen. Die Wartezeiten tun ihr Übriges: zwei bis drei Monate für Pin und Shirt, fünf bis sechs Monate für das Jacket.

Mehr als nur Fan-Service

Wer Ghost of Yōtei liebt, muss also nicht nur tief in die Tasche greifen, sondern auch Geduld mitbringen. Branchenkenner sehen in diesem Schritt eine Mischung aus Loyalty-Programm und Cashgrab. Ähnlich wie bei früheren Special-Edition-Aktionen versucht Sony, exklusive Items an Fortschritt und Engagement zu koppeln. Historisch betrachtet ist es nicht ungewöhnlich, dass große Publisher physisches Merchandise an digitale Erfolge binden, doch die Preisspanne und Lieferzeiten setzen neue Maßstäbe.

Für die Branche zeigt sich ein klarer Trend: Markenpflege durch Gamification. Spieler sollen durch Trophäenbindung motiviert werden, länger im Spiel zu bleiben und am Ende noch Geld auszugeben. Subtil ironisch betrachtet wird Loyalität somit gekauft. Wer gehofft hatte, echtes Fan-Engagement ohne monetäre Barrieren zu erleben, dürfte enttäuscht sein. Kein Wunder, dass ich bei unseren damaligen Satire-Post über das Treueprogramm, das weniger nehmen und mehr geben propagierte, fast in die Zukunft geschaut hätte.

Ghost of Yōtei: Trophäen freischalten, um Merchandise kaufen zu dürfen – Sonys neue Rewards-Logik.

Die technischen Specs der Jacket – wasserdichte TPU-Membran, recyceltes Padding, Custom-Hardware – sprechen für solide Verarbeitung. Vergleichbare Gaming-Merch-Jackets etablierter Studios liegen typischerweise bei 80-120 €. Die 169 € beinhalten damit einen Aufschlag von rund 40-50%, der sich nicht durch Material oder Verarbeitung rechtfertigt, sondern vermutlich durch künstliche Verknappung: den ‚Trophy-Tax‘.

Vom Belohnungssystem zum Bezahlmodell

Sonys Rewards-Programm hat sich radikal gewandelt, während Spieler früher für Trophäenerfolge PSN-Guthaben erhielten, müssen sie heute Endgame-Trophäen freischalten, um überhaupt das Recht zu erwerben, Merchandise für bis zu 169 € zu kaufen. Aus einer Belohnung wurde eine Kaufberechtigung: der Begriff „Rewards“ wird zur Marketingfloskel.

Für Fans stellt sich die Frage: Lohnt es sich, Dutzende Stunden in Trophy-Hunting zu investieren, nur um dann 169 € für ein Jacket auszugeben, das erst nach einem halben Jahr geliefert wird? Die Kombination aus Zeitaufwand, hohen Preisen und monatelangen Wartezeiten macht das Angebot zu einer doppelten Belastung statt einer Wertschätzung.

Sony hat damit ein Modell etabliert, das sich problemlos auf andere Franchises übertragen lässt. Die Verschmelzung von Spielerbindung und Umsatzstrategie zeigt, wohin die Reise gehen könnte: Engagement wird nicht mehr belohnt, sondern monetarisiert. Für die Branche ist das ein weiteres Beispiel dafür, wie Loyalität zur Währung wird, nicht immer zum Guten.

PS: Solche Jackets & Shirts, für die Fans monatelang farmen und 169 € zahlen sollen, werden übrigens auf PR-Events oft als Goodie-Bags einfach verschenkt. Der Wert liegt somit eher im Auge des Zahlenden.