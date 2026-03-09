Latest

Ghost of Yōtei: Sony stoppt fast fertigen PC-Port für Plattform-Exklusivität

Schock für PC-Gamer: Sony cancelt den fast fertigen PC-Port von Ghost of Yotei. Lukas Neumann analysiert den Strategiewechsel und die Folgen.

Ghost Of Yotei Photo Mode

Trotz fortgeschrittener Entwicklung wird der Port von „Ghost of Yōtei“ laut Insider-Berichten nicht erscheinen. Sony zieht den Stecker kurz vor der Ziellinie und setzt damit ein deutliches Zeichen für die PS5-Exklusivität.

Es klang fast zu bizarr, um wahr zu sein, aber die Anzeichen verdichten sich. Während wir darauf gewartet haben, mit Atsu die schneebedeckten Gipfel des Mount Yotei in nativer 4K-Auflösung und ultrawide auf dem Monitor zu erleben, hat Sony hinter den Kulissen die Reißleine gezogen.

Dass die PC-Version laut dem Insider DetectiveSeeds bereits „extrem weit fortgeschritten“ war und eigentlich für 2026 fest eingeplant war, macht die Sache nur noch bitterer. Sony scheint hier eine radikale Kehrtwende zu vollziehen, die das Ende der zeitnahen PC-Releases einläutet. Ein harter Schlag für die Community, die sich nach den Erfolgen von „Ghost of Tsushima“ auf Steam auf den Nachfolger gefreut hat.

Was wird aus dem Legends-Modus?

Besonders unverständlich ist die Entscheidung mit Blick auf den Multiplayer. Am 10. März 2026 startet der neue „Legends“-Modus auf der PlayStation, eine Komponente, die von einer großen, plattformübergreifenden Spielerbasis massiv profitiert hätte.

Ein fertiges Spiel einzustampfen, das den Live-Service-Aspekt hätte befeuern können, wirkt wie ein strategisches Opfer für die Hardware-Verkäufe der PS5. Das flüssige Katana-Gameplay und die dichte Atmosphäre der Open World bleiben den PC-Spielern damit vorenthalten, obwohl die technische Basis wohl schon stand. Das ist kein technisches Scheitern, sondern eiskalte Kalkulation.

Dieser Schritt ist mehr als nur eine abgesagte Portierung; es ist ein Signal an die gesamte Industrie. Wenn Sony Titel wie Ghost of Yōtei oder das ebenfalls erwähnte Saros trotz fast abgeschlossener Entwicklung streicht, ist die Ära der großen PlayStation-Offensive auf dem PC vorerst vorbei.

Wer die Reise nach Hokkaido antreten will, kommt an der PS5-Konsole nicht mehr vorbei. Sony setzt wieder voll auf die Zugkraft der eigenen Hardware, auch wenn das bedeutet, potenzielle Millionenumsätze auf Steam und im Epic Games Store liegenzulassen.

Glaubt ihr, Sony macht hier einen Fehler, oder ist die Rückkehr zur strikten Konsolen-Exklusivität der richtige Weg, um die PS5 zu stärken?

