Ghost of Yōtei: State of Play und Gameplay-Deep Dive im Juli

Sucker Punch kehrt zurück – allerdings mit einem Spiel, das deutlich düsterer ausfällt als ihr letzter Ausflug ins feudale Japan. Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Juli soll ein eigenes State of Play-Special tiefergehende Einblicke liefern, mit Fokus auf Erkundung, Kampfsysteme und neue Gameplay-Mechaniken.

Was bislang bekannt ist, stammt aus ersten Trailern und Klassifizierungen – unter anderem von der südkoreanischen GRAC, die dem Titel eine Freigabe ab 19 Jahren verpasste. Grund: explizite Darstellungen von Gewalt, Sexualität und Glücksspiel.

Ein Antiheld im Ausnahmezustand

Ghost of Yōtei spielt im 17. Jahrhundert auf Hokkaidō. Die Protagonistin – Atsu – verliert ihre Familie durch eine Intrige rivalisierender Clans. Was folgt, ist keine klassische Samurai-Ehre-Story, sondern eine kompromisslose Abrechnung mit den sozialen Zuständen dieser Zeit.

Spielerisch orientiert sich der Titel offenbar an offenen Strukturen: frei erkundbare Gebiete, taktischer Schwertkampf, und ein Dialogsystem mit Auswirkungen auf den weiteren Verlauf. Bestätigt ist das alles nicht – viele Infos bleiben bis zur Gameplay-Präsentation im Juli spekulativ. Klar ist aber: Sucker Punch bricht mit dem Bild des ehrenhaften Einzelkämpfers. Stattdessen bewegt man sich durch Bordelle, Spielhöllen und moralische Grauzonen – deutlich expliziter als etwa in Ghost of Tsushima.

Laut GRAC-Bericht sind einige Szenen explizit erotischer Natur, jedoch narrativ eingebettet. Weibliche Figuren spielen nicht nur Nebenrollen, sondern stehen in mehreren Erzählsträngen im Mittelpunkt. Das Spiel scheint bewusst mit Tabus zu arbeiten – und diese nicht einfach nur plakativ darzustellen.

Besonders auffällig: Die Einbindung von Glücksspiel als echtes Spielelement. Von Würfeln bis zu Kartenspielen mit Gewinnsystemen scheint Ghost of Yōtei gezielt mit Suchtmechaniken zu experimentieren. Ob das auch für westliche Märkte in dieser Form umgesetzt wird, bleibt offen.

Erwartet uns hier ein riskantes Meisterwerk?

Noch sind viele Fragen offen, doch Ghost of Yōtei positioniert sich bereits jetzt als einer der mutigsten Titel des Jahres. Der kommende State of Play im Juli dürfte entscheidend dafür sein, ob Sucker Punch hier nur schockiert – oder tatsächlich etwas Relevantes erzählen will.

Was haltet ihr vom bisherigen Ton des Spiels? Mutig oder zu viel? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren da.