Ghost of Yōtei: Sucker Punch zieht klare Grenzen – so geht es mit der Reihe weiter

Mit Ghost of Tsushima hat Sucker Punch 2020 nicht nur einen Hit gelandet, sondern auch eine klare Identität geschaffen. Das zeigt sich nun erneut bei Ghost of Yōtei, das am 2. Oktober für die PS5 erscheint. In einer Gesprächsrunde auf der Tokyo Game Show machte Studioleiter Brian Fleming deutlich: Die „Ghost“-Reihe wird niemals nach Europa oder andere historische Kulissen auswandern.

Der Grund ist simpel und konsequent: Für Fleming gehört ein Protagonist mit Katana zum Kern der Serie. „Ein Ghost-Spiel ohne Katana ist kaum vorstellbar“, so seine Aussage. Damit grenzt sich die Reihe bewusst von Formaten wie Assassin’s Creed ab, die mit ihren Epochen-Hopping-Experimenten inzwischen weltweit unterwegs sind.

Die Essenz: Mythos, Natur, Japan

Aber es geht nicht nur um Waffen. Laut Fleming basiert die Identität der Reihe auf drei Säulen: Der Spieler lebt einen Mythos aus, führt Klingen in historischen Konflikten, und erlebt die Natur Japans als fast schon spiritischen Gegenpart zum Kämpfen. Schon in Tsushima war die Inszenierung von Wind, Licht und Landschaft mehr als Kulisse, sondern Teil des Erzählrhythmus.

In Ghost of Yōtei wird diese Linie fortgesetzt, wenn auch mit neuem Protagonisten und einem deutlichen Zeitsprung. Fleming stellte klar, dass zwar die Epochen variieren können, aber immer innerhalb japanischer Geschichte bleiben werden. Heißt: Alles von späten Heian-Zeiten bis zum Ende der Edo-Ära ist denkbar, doch moderne Settings mit Feuerwaffen sind tabu.

Ghost of Yōtei und die Zukunft

Für Fans ist diese Klarheit Fluch und Segen zugleich. Wer Abwechslung à la Ubisoft sucht, könnte enttäuscht sein. Doch gerade in der Fokussierung liegt die Stärke der Reihe. Die Entwickler riskieren weniger Verwässerung, dafür mehr Tiefe in einem kulturellen Raum, der reichlich Stoff für Geschichten bietet. Von politischen Intrigen bis zu mythischen Legenden – Japans Geschichte liefert genug Material für mehrere „Ghost“-Spiele.

Die eigentliche Frage ist also nicht mehr, wohin die Reise geht, sondern wie tief Sucker Punch die japanische Vergangenheit noch ausschöpfen kann. Werden wir irgendwann in die Heian-Zeit zurückkatapultiert, oder doch in die Wirren der Sengoku-Ära?

Ghost of Yōtei bleibt sich und seiner Herkunft treu. Für Sucker Punch ist klar: Ohne Katana, ohne Japan, ohne Mythos – kein „Ghost“. Fans dürfen sich also auf eine Serie verlassen, die nicht jedem Trend hinterherläuft, sondern konsequent ihren eigenen Weg geht.

