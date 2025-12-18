Ghost of Yōtei und Clair Obscur: Expedition 33 dominieren PS Blog Game of the Year 2025

Die PlayStation Blog Game of the Year Awards 2025 stehen fest, und eure Stimmen haben entschieden. Ghost of Yōtei ist der Maßstab für PS5-Technik und Immersion, während Clair Obscur: Expedition 33 die narrative Spitze markiert.

Fast 1,5 Millionen Votes entschieden über 19 Kategorien, und das Ergebnis spiegelt wider, was die Spieler in diesem Jahr tatsächlich bewegt hat.

Ghost of Yōtei: Technik und Immersion auf höchstem Niveau

Sucker Punch baut auf den Erfolg von Ghost of Tsushima auf und liefert mit Ghost of Yōtei ein PS5-Erlebnis, das in puncto Grafik, Audio und DualSense-Integration kaum zu toppen ist. Die technischen Höhepunkte und die Immersion in den Händen, all das machte es lebendig. Das Spiel nutzt die DualSense-Features nicht nur als Gimmick.

Jede Klinge, jeder Schritt auf verschneitem Ezo und die subtilen Soundeffekte der Umgebung erzeugen eine greifbare Präsenz. Auch Accessibility-Optionen sind umfassend, von visuellen Assists bis zu alternativen Steuerungsmöglichkeiten, was zeigt, dass Technik und Spielerfreundlichkeit Hand in Hand gehen können.

Parallel dazu triumphiert Clair Obscur: Expedition 33 in Story, Musik und Indie-Kategorie. Spieler lobten die Balance zwischen existenzieller Schwere und leichten Momenten, die Charaktere und Welt lebendig wirken lassen.

Lorien Testards Soundtrack ergänzt dies perfekt, von orchestralen Spannungsbögen bis zu funky Charakterthemen. Hier wird Musik nicht Beiwerk, sondern integraler Teil der Spielerfahrung. Maelle, der neue Charakter, zeigt, dass selbst kleinere Teams narrative Tiefe und emotionale Wirkung liefern können.

Weitere Spitzenreiter und Ausblick auf 2026

Battlefield 6 gewinnt als bestes Multiplayer-Erlebnis, Sonic Racing: CrossWorlds als Sporttitel. Remaster wie The Elder Scrolls IV: Oblivion und Days Gone bestätigen einmal mehr, dass klassische Titel auf der PS5 noch relevant sind.

Der Studio of the Year-Award geht an Kojima Productions, dank Death Stranding 2 und der Verbindung zu globaler Popkultur. Für 2026 stehen laut Most Anticipated Game of 2026 and Beyond-Award Marvel’s Wolverine und Resident Evil 9 Requiem ganz oben auf eurer Liste der am meisten erwarteten Spiele, die das kommenden Jahr nicht weniger aufregend machen.

Insgesamt zeigt sich: Spieler setzen auf Technik, Storytiefe und klug eingesetzte Hardwarefeatures. Ghost of Yōtei und Clair Obscur: Expedition 33 liefern in jeweils unterschiedlichen Bereichen exakt das, was PS5-Spieler 2025 bewegt hat: schlicht handwerklich exzellente Spiele.

Das PlayStation Blog hat alle Gewinner in einer Übersicht zusammengestellt.