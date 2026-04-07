Ghost of Yōtei: Update 1.600 krempelt den Legends-Modus für den Raid um

Sucker Punch bereitet den Multiplayer von Ghost of Yōtei mit Patch 1.600 auf den ersten Raid vor und schraubt dabei massiv an der Klassen-Balance von Samurai und Bogenschütze.

Sucker Punch hat mit dem Update 1.600 die Grundlage für den am 10. April startenden Raid in Ghost of Yōtei gelegt und führt tiefgreifende Änderungen am Ressourcen-Management im Legends-Modus ein. Während der Samurai durch Buffs bei der Standhaftigkeit und Heilung gewinnt, müssen Fernkämpfer mit spürbaren Einschnitten bei der Munitionsregeneration und dem Spirit-Gewinn klarkommen.

Fokus auf den Samurai: Mehr Wucht, weniger Cooldown

Die Entwickler stärken die Rolle des Samurai als Frontkämpfer deutlich. Durch reduzierte Abklingzeiten der Klassenfertigkeiten und eine längere Wirkungsdauer wird der Samurai in hitzigen Gefechten präsenter. Besonders spannend: Wer Gegner erfolgreich taumeln lässt (Stagger Damage), generiert nun zusätzliche Spirit- und Ultimate-Energie. Das belohnt aggressives, taktisches Spiel am Gegner, anstatt nur passiv Schaden wegzustecken.

Der Archer muss hingegen Federn lassen. Die Änderungen zielen klar darauf ab, das „Spammen“ von Ultimate-Fähigkeiten zu erschweren. Der Spirit-Gewinn durch Fernkampfangriffe wurde reduziert, und beliebte Items wie der Skipping Stone Bow oder der True Aim Yumi laden die ultimative Fähigkeit jetzt langsamer auf. Auch die Munitionsrückgabe wurde gedrosselt. Das zwingt Spieler dazu, gezielter zu schießen, anstatt sich auf einen endlosen Vorrat an Pfeilen zu verlassen.

Komfort-Features und der Watanabe-Modus

Abseits der harten Zahlen gibt es wichtige Quality-of-Life-Verbesserungen:

Zweite Ausweichrolle: In Legends ist nun ein zweiter Dodge-Roll möglich, bevor die langsame Roll-Animation (Penalty) greift – ein Segen für die Mobilität.

In Legends ist nun ein zweiter Dodge-Roll möglich, bevor die langsame Roll-Animation (Penalty) greift – ein Segen für die Mobilität. Watanabe-Modus: Ein neuer Lobby-Modus ergänzt die Spielersuche, was auf eine spezialisierte Art der Herausforderung oder Anzeige hindeutet.

Ein neuer Lobby-Modus ergänzt die Spielersuche, was auf eine spezialisierte Art der Herausforderung oder Anzeige hindeutet. Visuals: Freischaltbare VFX-Trails für Schwerter bringen neue optische Anpassungsmöglichkeiten in den Multiplayer.

Freischaltbare VFX-Trails für Schwerter bringen neue optische Anpassungsmöglichkeiten in den Multiplayer. Bugfixes: Kritische Fehler, wie das Blockieren der Archer-Ultimates durch Blendbomben oder Exploits beim Shinobi, wurden behoben.

Diese Balance-Anpassungen sind kein Zufall. Mit dem Raid-Release am 10. April (19:00 Uhr deutscher Zeit) will Sucker Punch verhindern, dass bestimmte Klassen-Setups den neuen Content trivialisieren. Die Reduktion der Spirit-Gewinnung bei Fernkämpfern deutet darauf hin, dass die kommenden Raid-Bosse mechanisch anspruchsvoller werden sollen, anstatt sie einfach aus der Distanz mit Ultimates zu „schmelzen“.

Das Update 1.600 ist weit mehr als nur Vorbereitung. Es ist eine Neuausrichtung der Meta. Der Fokus verschiebt sich weg vom reinen Fernkampf-Dominanz-Meta hin zu einem ausgewogeneren Zusammenspiel, in dem der Samurai als Ankerpunkt gestärkt wird. Die alten Builds könnten im Raid am Freitag nicht mehr so reibungslos funktionieren wie gewohnt. Zudem müssen Spieler vorerst auf das Matchmaking verzichten, wie hier berichtet.

Findet ihr die Abschwächung der Bogenschützen gerechtfertigt oder nimmt das dem Fernkampf-Gameplay den nötigen Flow für den Raid?