Ghost of Yōtei – Update zum Release lässt Fans erleichtert zurück

Die Fans von „Ghost of Tsushima“ haben in den letzten Monaten sicherlich das ein oder andere Mal das Gefühl gehabt, in einer Warteschleife zu sitzen. Besonders die Tatsache, dass es bei den letzten großen Events, wie dem State of Play und den Game Awards, keine neuen Informationen zu „Ghost of Yōtei“ gab, hat Spekulationen über eine mögliche Verzögerung angeheizt. Aber keine Panik – ein kürzlich veröffentlichter Beitrag von Andrew Goldfarb, dem Senior Communications Manager bei Sucker Punch, hat jetzt ein wenig Klarheit gebracht: „Ghost of Yōtei“ soll tatsächlich „noch in diesem Jahr“ erscheinen.

Gerüchte um Verzögerung

Diese Nachricht dürfte vielen Fans einen steilen Atemzug versetzen, nachdem sie sich Sorgen gemacht haben, dass das Spiel angesichts des vollen Veröffentlichungsplans für 2025 und des allmächtigen „GTA 6“ auf unbestimmte Zeit verschoben werden könnte. Die Veröffentlichung von „Grand Theft Auto 6“, die für Herbst 2025 anberaumt ist, hat in der Gaming-Community bereits einige Entwickler dazu bewogen, ihre Titel umzuplanen, um nicht in direkter Konkurrenz zu einem der größten Spiele des Jahrzehnts zu stehen. Angesichts dieser unsicheren Zeiten und der spärlichen Updates zu „Ghost of Yōtei“ haben einige bereits das Schlimmste befürchtet.

Ghost of Yotei bleibt auf Kurs

Aber Goldfarbs Beitrag, der auf ein Jobangebot bei Sucker Punch verweist, hat die Hoffnung am Leben erhalten. In einem Tweet erklärte er, dass das Studio nach wie vor darauf hinarbeitet, das Spiel „noch dieses Jahr“ zu veröffentlichen. Zwar gibt es immer noch keine genaueren Details oder ein festes Datum, aber das allein reicht aus, um den aufkeimenden Ängsten Einhalt zu gebieten. Sucker Punch scheint also trotz der unvermeidlichen Hypewelle rund um „GTA 6“ zuversichtlich, dass „Ghost of Yōtei“ weiterhin auf Kurs bleibt.

Natürlich gibt es noch immer einige Unwägbarkeiten. Der Veröffentlichungstermin könnte sich durch unvorhergesehene Verzögerungen oder Änderungen im Veröffentlichungszeitplan von „GTA 6“ oder anderen Dingen noch verschieben. Das hatte man zuletzt bei „Assassin’s Creed Shadows“ gesehen. Doch für den Moment scheint es keinen Grund zur Sorge zu geben, was für die Fans der Reihe eine gewisse Erleichterung darstellt.

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Entwicklung von Videospielen immer weiter in die Länge zieht, was in den letzten Jahren häufiger zu Verzögerungen geführt hat. Das hat dazu geführt, dass Spieler zunehmend empfindlicher auf die geringsten Anzeichen von Unsicherheiten reagieren. Doch im Fall von „Ghost of Yōtei“ können wir jetzt zumindest beruhigt sagen: Ein weiteres Jahr der Wartezeit scheint vorerst nicht nötig zu sein.