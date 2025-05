Ghost of Yotei: Zwischen Blutrausch, Erotik und Sucht – Rating ist nichts für Zartbesaitete

Wenn man an das feudale Japan denkt, kommen einem prächtige Tempel, ehrenvolle Samurai und poetische Kirschblüten in den Sinn – weniger jedoch Alkoholnebel, blutige Klingen und freizügige Damen. Doch Ghost of Yotei, das am 2. Oktober 2025 für die PS5 erscheint, zerschneidet diese Vorstellung mit einer Klinge so scharf wie seine Kritik an der Gesellschaft.

Das Spiel katapultiert uns ins Hokkaido des 17. Jahrhunderts, wo ein namenloser Protagonist seine Familie verliert – brutal ermordet von einer rivalisierenden Clan-Verschwörung. Was folgt, ist kein edler Rachefeldzug, sondern eine düstere Odyssee durch Bordelle, Glücksspielhöhlen und Schlachtfelder. Das südkoreanische Game Rating and Administration Committee (GRAC) hat dem Titel daher zurecht eine Altersfreigabe ab 19 Jahren verpasst. Nicht wegen ein bisschen Pixelblut, sondern wegen der konsequenten Darstellung eines moralischen Verfalls.

Erotik, Gewalt und Glücksspiel – ein dreifacher Tabubruch

Was Ghost of Yotei von anderen Genre-Vertretern unterscheidet, ist nicht nur der hohe Produktionswert oder das historische Setting, sondern die schonungslose Offenheit, mit der Tabus gebrochen werden. Die weiblichen Figuren sind alles andere als Nebenrollen: Sie tauchen in erotisch aufgeladenen Szenen auf, nicht selten explizit, dabei jedoch bewusst als Teil des erzählerischen Gefüges – nicht bloß zur Schau.

Der Gewaltgrad liegt weit über dem, was man etwa aus einem Ghost of Tsushima kennt. Enthauptungen, abgetrennte Gliedmaßen und literweise Blut werden in detailreichen Animationen dargestellt. Als Spieler hat man nicht nur das Schwert in der Hand, sondern auch die Verantwortung, wie weit man die Spirale der Gewalt drehen will. Eine moralische Wahl? Vielleicht. Ein Spiel mit der Grenze des Erlaubten? Sicher.

Hinzu kommen In-Game-Minispiele mit spekulativem Charakter: Würfelspiele mit echtem Einsatz, Kartenrunden mit Auszahlungsmechanik – Ghost of Yotei flirtet nicht nur mit dem Glücksspiel, es tanzt in Slow Motion über dessen Abgrund.

Ein Spiel für Erwachsene – im wahrsten Sinne

Die Altersfreigabe der GRAC basiert unter anderem auf Artikel 21 des koreanischen Gesetzes zur Förderung der Spieleindustrie und verweist auf die klaren Darstellungen von Alkohol- und Drogenkonsum. Wenn der Protagonist trinkt, verschwimmt der Bildschirm, als würde der Spieler selbst schwanken. Wenn er raucht, verändert sich die Umgebung subtil, fast schon beklemmend. Diese Mechaniken unterstreichen die narrative Dichte, ohne dabei pädagogisch belehren zu wollen – aber sie sind nichts für ein jugendliches Publikum.

Die Entscheidung, das Spiel mit einer „Nur für Erwachsene“-Kennzeichnung zu versehen, ist damit nicht nur gerechtfertigt, sondern ein deutliches Signal: Ghost of Yotei will nicht gefallen, es will fordern. Spielerisch, visuell und moralisch.

Wer sich also am 2. Oktober in diese Schattenwelt wagt, sollte wissen: Hier wartet kein klassisches Actionspiel – sondern ein interaktives Drama über Verlust, Verführung und Vergeltung. Und das ist so kompromisslos wie selten zuvor.