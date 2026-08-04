Ghost Recon 25th Anniversary Showcase: Der Fahrplan für den 6. August

Ubisoft setzt am 6. August 2026 um 17:45 Uhr eine eigene digitale Live-Übertragung an, um das 25-jährige Bestehen der Marke Ghost Recon abzufeiern. Nach längerer Funkstille steht damit der nächste offizielle Wasserstandsschein für die Taktik-Shooter-Reihe im Kalender.

Die Details zur Übertragung und der aktuellen Leakkulisse

Das Event startet um 17:45 Uhr deutscher Zeit im Livestream. Konkrete Programmpunkte oder gezeigte Titel hält Ubisoft offiziell noch unter Verschluss.

Die Gerüchteküche hat das Vakuum bereits gefüllt. Auslöser für die Ankündigung waren Leaks im Vorfeld, auf die Ubisoft auf X schlicht mit der Bestätigung des Termins reagierte. Erwartet wird neben den längst überfälligen Details zur „Definitive Edition“ von Ghost Recon Wildlands inklusive Current-Gen-Upgrades für PS5 und Xbox Series X|S auch ein erster Ausblick auf das nächste Hauptspiel mit dem Codenamen Project OVR.

Wer die Marktsituation bei Ubisoft verfolgt, erkennt das Muster. Der Publisher zieht mit dem Showcase eine klassische Bestandspflege auf. Ein 25-jähriges Markenjubiläum ist das ideale Vehikel, um alten Content über Next-Gen-Patches noch einmal zu monetarisieren, während das eigene Hauptprojekt mutmaßlich noch weit von einer Marktreife entfernt ist.

Nach dem Desaster um „Ghost Recon Breakpoint“ im Jahr 2019 sucht die Reihe nach einer klaren Ausrichtung. Bisher existieren für das geplante Showcase lediglich Versprechungen und eine Uhrzeit. Die Realität auf den Bildschirmen muss der Publisher am Donnerstag erst noch abliefern.

Erwartet keine Wunder. Ein 4K/60fps-Upgrade für „Ghost Recon Wildlands“ auf den aktuellen Konsolen ist technisch längst überfällig, stellt aber nur das absolute Minimum dar. Sollte Ubisoft für den nächsten Ableger mehr als einen Rendertrailer ohne echtes Gameplay vorlegen, wäre das eine Überraschung. Wer Taktik im Stil der alten Serientage sucht, wartet den 6. August ab und entscheidet anhand harter Gameplay-Fakten.