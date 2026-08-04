Latest

Ghost Recon 25th Anniversary Showcase: Der Fahrplan für den 6. August

Niklas Profile 2026
By
Niklas Bender
Niklas Profile 2026
ByNiklas Bender
Niklas Bender steht bei PlayFront für klare Analysen und unabhängigen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR-Floskeln und die schonungslose Analyse einer oft bequemen Community. Er...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Ubisoft feiert 25 Jahre Ghost Recon mit einem Showcase am 6. August um 17:45 Uhr. Alle Infos zu Leaks, PS5-Upgrade und der Zukunft der Reihe im Check.

Ghost Recon Project Ovr

Ubisoft setzt am 6. August 2026 um 17:45 Uhr eine eigene digitale Live-Übertragung an, um das 25-jährige Bestehen der Marke Ghost Recon abzufeiern. Nach längerer Funkstille steht damit der nächste offizielle Wasserstandsschein für die Taktik-Shooter-Reihe im Kalender.

Die Details zur Übertragung und der aktuellen Leakkulisse

Das Event startet um 17:45 Uhr deutscher Zeit im Livestream. Konkrete Programmpunkte oder gezeigte Titel hält Ubisoft offiziell noch unter Verschluss.

Die Gerüchteküche hat das Vakuum bereits gefüllt. Auslöser für die Ankündigung waren Leaks im Vorfeld, auf die Ubisoft auf X schlicht mit der Bestätigung des Termins reagierte. Erwartet wird neben den längst überfälligen Details zur „Definitive Edition“ von Ghost Recon Wildlands inklusive Current-Gen-Upgrades für PS5 und Xbox Series X|S auch ein erster Ausblick auf das nächste Hauptspiel mit dem Codenamen Project OVR.

Wer die Marktsituation bei Ubisoft verfolgt, erkennt das Muster. Der Publisher zieht mit dem Showcase eine klassische Bestandspflege auf. Ein 25-jähriges Markenjubiläum ist das ideale Vehikel, um alten Content über Next-Gen-Patches noch einmal zu monetarisieren, während das eigene Hauptprojekt mutmaßlich noch weit von einer Marktreife entfernt ist.

Nach dem Desaster um „Ghost Recon Breakpoint“ im Jahr 2019 sucht die Reihe nach einer klaren Ausrichtung. Bisher existieren für das geplante Showcase lediglich Versprechungen und eine Uhrzeit. Die Realität auf den Bildschirmen muss der Publisher am Donnerstag erst noch abliefern.

More Read

Assassins Creed Black Flag Resynced Artwork 1
Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Patch 1.0.6 lässt das Blasrohr verschwinden
Ghost Recon Wildlands Defintive Edition Price
99,99 EUR für ein altes Spiel: Zeigt dieser Preis unsere Digital-Zukunft?
Far Cry 7 Time Mechanic
Far Cry Project Kodiak: Ubisoft bricht Extraction-Shooter-Experiment ab

Erwartet keine Wunder. Ein 4K/60fps-Upgrade für „Ghost Recon Wildlands“ auf den aktuellen Konsolen ist technisch längst überfällig, stellt aber nur das absolute Minimum dar. Sollte Ubisoft für den nächsten Ableger mehr als einen Rendertrailer ohne echtes Gameplay vorlegen, wäre das eine Überraschung. Wer Taktik im Stil der alten Serientage sucht, wartet den 6. August ab und entscheidet anhand harter Gameplay-Fakten.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Beast of Reincarnation: Alle Release-Zeiten & Review-Details

Wann startet Beast of Reincarnation? Weltweite Release-Zeiten für PC, PS5 & Xbox,…

6 Kommentare

Xbox Project Helix – Disc-to-Digital Roadmap für Abwärtskompatibilität geleakt

Xbox bringt laut Leak ab August 2026 Disc-to-Digital für Series X und…

16 Kommentare

Amazon besetzt Kratos neu: Dave Bautista soll verletzten Ryan Hurst ersetzen

Dave Bautista übernimmt die Rolle des Kratos in Amazons God of War…

Keine Kommentare

You Might Also Like