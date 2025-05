Ghost Recon: Project Ovr / Over – Insider macht Fans Hoffnung auf baldige Enthüllung

Ubisoft und Ghost Recon – eine Beziehung voller Höhen und Tiefen. Während Wildlands 2017 ein voller Erfolg war, fiel das 2019 erschienene Breakpoint bei Kritikern und Fans gleichermaßen durch. Danach herrschte Funkstille. Ganze sechs Jahre sind vergangen, ohne ein neues Spiel der Taktik-Shooter-Reihe – ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass zwischen Wildlands und Breakpoint gerade einmal zwei Jahre lagen – und man das komplett gescheiterte Ghost Recon Frontline außen vor lässt.

Doch genau diese lange Pause könnte nun enden. Ein Bericht des bekannten, aber nicht unumstrittenen Insiders „Detective Seeds“ sorgt für frischen Wind in der Gerüchteküche: Das nächste Ghost Recon sei „sehr weit fortgeschritten“ in der Entwicklung und könnte bereits am 6. Juni 2025 im Rahmen des Summer Game Fest enthüllt werden. Möglicherweise handelt es sich dabei um das Ghost Recon: Project Ovr / Over, das vor einiger Zeit durchs Netz geisterte und wieder zur First-Person-Ansicht zurückkehren soll.

Ein spektakulärer Comeback-Termin – wenn er denn stimmt.

Hoffnung mit Vorsicht genießen

Die Quelle? Semi-verlässlich. Detective Seeds hat in der Vergangenheit sowohl Treffer gelandet als auch kräftig danebengelegen. Dennoch passt sein Bericht zu einem früheren Leak vom Januar, der bereits von einer geplanten Veröffentlichung vor Ende 2026 sprach – mit potenzieller Enthüllung noch in diesem Jahr.

Ubisoft selbst hält sich wie gewohnt bedeckt. Weder der Bericht von Januar noch die aktuellen Gerüchte wurden offiziell kommentiert. Das kann vieles bedeuten: Vielleicht ist man einfach noch nicht bereit – oder man will gezielt Erwartungen steuern. Oder man hat sich spontan doch mehr Entwicklungszeit gegönnt, als ursprünglich geplant, um der Qualität zukünftig wieder mehr Priorität einzuräumen, nachdem dies bei Assassin’s Creed Shadows geradezu Wunder gewirkt hat.

Dennoch: Die Kombination aus zwei übereinstimmenden Berichten, der lange zurückliegenden letzten Veröffentlichung und Ubisofts traditionellem Veröffentlichungsrhythmus lässt die Theorie plausibel erscheinen. Und mit dem Summer Game Fest steht in wenigen Wochen eine perfekte Bühne zur Verfügung.

Comeback mit Verantwortung

Fans dürfen hoffen, sollten aber nicht blind träumen. Nach dem Flop von Breakpoint steht Ubisoft unter Zugzwang: Die Rückkehr von Ghost Recon muss sitzen. Die Erwartungen sind hoch, die Konkurrenz im Taktik-Shooter-Genre größer denn je. Ob Ubisoft daraus gelernt hat und einen würdigen Nachfolger zu Wildlands liefern kann, bleibt abzuwarten.

Die Rückkehr von Ghost Recon könnte ein Highlight des Gaming-Jahres 2025 werden – wenn Ubisoft bereit ist, die Tarnung endlich fallen zu lassen.