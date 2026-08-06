Ghost Recon Showcase ab 17:45 Uhr – PS5-Upgrade für Wildlands & Project OVR

Ubisoft zeigt ab 17:45 Uhr den digitalen Showcase zum 25. Jubiläum der Ghost Recon-Reihe. Im Zentrum stehen das offiziell unangekündigte Current-Gen-Upgrade für Ghost Recon Wildlands auf PS5 und Xbox Series X|S mit nativen 4K und 60 FPS sowie erste Lebenszeichen des Nachfolgers Project OVR.

Die gezeigten Gameplay-Szenen, Grafikvergleiche und Trailer-Analysen lassen sich direkt im Video nachvollziehen. Ubisoft braucht nach dem Debakel um „Ghost Recon Breakpoint“ wieder ein solides Fundament. Versprechungen reichen längst nicht mehr aus.

Alle Infos vom Showcase folgen im Anschluss hier bei uns!