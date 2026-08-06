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Ghost Recon Showcase ab 17:45 Uhr – PS5-Upgrade für Wildlands & Project OVR

Im Ghost Recon Showcase enthüllt Ubisoft ein PS5-Upgrade für Wildlands mit 4K/60 FPS und liefert neue Infos zum Nachfolger Project OVR. Alle Details im Video!

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ubisoft zeigt ab 17:45 Uhr den digitalen Showcase zum 25. Jubiläum der Ghost Recon-Reihe. Im Zentrum stehen das offiziell unangekündigte Current-Gen-Upgrade für Ghost Recon Wildlands auf PS5 und Xbox Series X|S mit nativen 4K und 60 FPS sowie erste Lebenszeichen des Nachfolgers Project OVR.

Die gezeigten Gameplay-Szenen, Grafikvergleiche und Trailer-Analysen lassen sich direkt im Video nachvollziehen. Ubisoft braucht nach dem Debakel um „Ghost Recon Breakpoint“ wieder ein solides Fundament. Versprechungen reichen längst nicht mehr aus.

Alle Infos vom Showcase folgen im Anschluss hier bei uns!

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
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