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Ghost Recon: Ubisoft startet Insider-Programm für Project OVR

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Ubisoft kündigt das Ghost Recon Insider Program für PS5, Xbox Series X/S und PC an. Alle Fakten zu Anmeldung, Wildlands-Upgrade und Tests.

Ghost Recon Project Ovr

Ubisoft nutzt das 25-jährige Franchise-Jubiläum für die Ankündigung eines geschlossenen Testprogramms zum nächsten Ghost Recon – Project OVR. Nach dem fehlerbehafteten Start von „Ghost Recon: Breakpoint“ im Jahr 2019 verlagert der Publisher die Qualitätskontrolle damit frühzeitig auf die Spieler.

Die Details zum Ghost Recon Insider Program

Ubisoft hat zum 25. Jubiläum der Marke ein eigenes Test-Netzwerk eingerichtet. Spieler registrieren sich auf der offiziellen Website in drei Schritten: Wahl der Plattform, Login mit dem Ubisoft-Konto sowie das Ausfüllen eines Fragebogens. Das Programm deckt PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC via Ubisoft Connect ab. Konkrete Testtermine nennt das Studio bislang nicht. Es geht um geschlossene Testphasen.

Parallel dazu erhielt „Ghost Recon Wildlands“ ein technisches Update für PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S mit 60 Bildern pro Sekunde. Ergänzend dazu stehen Gratis-Spieltage für Wildlands und Breakpoint auf dem Programm. Gratis bleibt Gratis.

Kostenfreie Testkapazitäten statt interner Qualitätssicherung

Das Format ist in der Branche etabliert. Entwickler sparen Ressourcen für eigene Testabteilungen und nutzen ihre Nutzerbasis zur Datenerfassung. Nach dem desaströsen Release von „Ghost Recon Breakpoint“ im Jahr 2019 steht die Reihe unter Zugzwang.

Das Experimentieren mit unfertigen Live-Service-Elementen hat den Ruf der Marke nachhaltig beschädigt. Das Insider-Programm dient primär dazu, das Fundament des kommenden Titels vor der Veröffentlichung unter realen Netzwerklasten zu testen. Zahlen schlagen Marketing.

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Der gewählte Zeitpunkt ist pragmatisch. Nach jahrelanger Funkstille muss der Publisher Investoren und Spielern sichtbaren Fortschritt vorweisen. Ein Fragebogen liefert Vorabdaten zur Zielgruppe, während geschlossene Phasen Leaks reduzieren sollen. Das Risiko verbleibt dennoch bei den Teilnehmern, die als unbezahlte Tester fungieren.

Das Insider-Programm ist kein Privileg für Fans, sondern eine funktionale Datenerhebung. Wer frühzeitig Hand an den nächsten Serienableger legen will, zahlt mit seinen Daten und Zeit. Ob das fertige Produkt dadurch spielbarer wird als Breakpoint zum Launch, zeigt erst der spätere Release. Nichts weiter.

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