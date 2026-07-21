Ghost Recon Wildlands Definitive Edition: Ubisoft bestätigt Enthüllung am 6. August

Ubisoft bricht endlich das Schweigen zu den anhaltenden Leaks rund um „Ghost Recon Wildlands Definitive Edition“. Über die offiziellen Kanäle hat der Publisher auf die wiederholt aufgetauchten Store-Einträge und Datenbank-Updates reagiert.

Die Botschaft an die Fans ist kurz, lässt aber kaum noch Zweifel an den Gerüchten zu einer PS5-Version und neuen Inhalten. Derweil wurde im PlayStation Store die Definitive Edition für PS4 veröffentlicht, die bereits neue Inhalte für August in Aussicht stellt.

25 Jahre Ghost Recon: Das Datum steht

„Es ist eine Weile her, Ghosts! Wir wissen, dass einige von euch ein paar Updates bemerkt haben. Am 6. August werden wir mehr dazu sagen, wenn wir das 25-jährige Jubiläum von Ghost Recon feiern. Infos folgen in Kürze.“ Mit diesen Zeilen wendet sich das Entwicklerteam direkt an die Community.

Kein Dementi, keine Ausflüchte. Ubisoft bestätigt die Beobachtungen der letzten Wochen indirekt. Der Zeitpunkt für die Enthüllung ist perfekt gewählt. Das 25-jährige Markenjubiläum bietet den passenden Rahmen für die Rückkehr des Publikumslieblings. Damit verdichten sich die Hinweise, dass der geleakte Release für August exakt mit diesem Event zusammenfällt.

It’s been a while Ghosts! We know some of you saw some updates, we’ll have more to say on the 6th of August when we celebrate the 25th Anniversary of Ghost Recon. Intel coming soon. — Ghost Recon (@GhostRecon) July 20, 2026

Vorfreude mit Beigeschmack

Die Bestätigung bedeutet zunächst Gewissheit. Die Spekulationen um ein PS5-Upgrade mit 4K und 60 FPS sowie die neue Mission „Last Rites“ waren also keine Fehler im System. Ubisoft zieht den Stecker für die Gerüchteküche und übernimmt selbst das Ruder.

Trotz aller Freude bleibt die Skepsis bei vielen Gamern spürbar. Ein Jubiläum ist schön, ein aufgewärmter Klassiker ersetzt aber kein vollwertiges neues Ghost Recon. Ubispiels Strategie wirkt transparent. Sie überbrücken die Zeit, bis das nächste Hauptspiel vorzeigbar ist.

Das muss nicht schlecht sein. „Ghost Recon Wildlands“ macht im Koop noch immer enorm viel Spaß. Passt die technische Umsetzung auf den neuen Konsolen, ist das Gratis-Update eine feine Sache.

Die Karten liegen jedenfalls auf dem Tisch. Am 6. August bekommen wir sehr wahrscheinlich den offiziellen Gameplay-Trailer zur Current-Gen-Fassung und ein konkretes Release-Datum. Wenn Ubisoft die neue Mission als kostenlosen Fanservice präsentiert und die Definitive Edition sinnvoll verpackt, wird das Jubiläum ein Erfolg. Wir halten die Augen offen.