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Ghost Recon Wildlands Definitive Edition verspricht neue Gratis-Inhalte und Story-Mission

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ghost Recon Wildlands Definitive Edition

Das PS5- & Xbox Series-Upgrade für Ghost Recon Wildlands bringt native 4K/60 FPS und die neue Story-Mission „Last Rites“. Ubisoft füllt damit sein Release-Loch.

Das inzwischen verfügbare Current-Gen-Upgrade für „Ghost Recon Wildlands“ entpuppt sich als weitaus größeres Projekt als anfangs gedacht.

Neue Details aus den Store-Einträgen zeigen, dass Ubisoft hier kein schnelles Trostpflaster aufspielt. Neben der technischen Generalüberholung auf native 4K-Auflösung und flüssige 60 Bilder pro Sekunde steht offenbar eine handfeste inhaltliche Erweiterung im Raum.

Die neue Mission: Was steckt hinter „Last Rites“?

Der Kern des neuen Details dreht sich um eine brandneue, eigenständige Mission namens „Last Rites“. Diese soll Gerüchten zufolge als Teil eines kostenlosen Updates für alle Besitzer des Spiels ausgerollt werden. Taktik-Veteranen spekulieren bereits über den erzählerischen Hintergrund.

Das Timing ist kein Zufall. Ubisoft kämpft seit geraumer Zeit mit massiven Entwicklungsproblemen beim nächsten großen, noch unangekündigten Ghost Recon-Hauptteil. Eine neue Mission im hochgelobten Bolivien-Setting dient als perfektes Bindeglied. Es ist das exakt gleiche Musterspiel wie damals beim Release von Breakpoint, als Wildlands nachträglich die „Cole Walker“-Einsätze spendiert bekam, um die Story zu verknüpfen. Ubisoft will die Marke reaktivieren und eine solide Spielerbasis sichern, bevor der nächste Teil enthüllt wird.

Bolivien in nativem 4K und 60 FPS: Die Definitive Edition bringt die Geister zurück auf PS5.
Bolivien in nativem 4K und 60 FPS: Die Definitive Edition bringt die Geister zurück auf PS5

Warum die Klassiker jetzt zurückkehren

Dass Ubisoft plötzlich wieder Geld in die Hand nimmt, um ein über neun Jahre altes Spiel aufzupolieren, hat handfeste wirtschaftliche Gründe. Der Release-Kalender des Publishers für das laufende Geschäftsjahr sieht nach der Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Black Flag Resynched“ extrem dünn aus. Große, umsatzstarke Blockbuster fehlen im aktuellen Line-up komplett.

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Die Strategie lautet daher: Schadensbegrenzung durch Nostalgie. Die Definitive Edition von Ghost Recon Wildlands – die neben den bekannten Season-Pässen auch die neuen Inhaltspakete „Nightfall Protocol“ und „Cold Eye“ bündelt – soll die Flaute bis zum nächsten Fiskaljahr überbrücken.

Die Veröffentlichung im August deckt sich perfekt mit der anstehenden Gamescom. Es ist also stark davon auszugehen, dass Ubisoft die offizielle Ankündigung spätestens als Live-Überraschung für die Messe in Köln plant.

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Marc Heinemann
20. Juli 2026 08:31

Habs gestern wieder installiert,macht richtig laune wieder.Sieht schön scharf aus,aber 60 fps hab ich jetzt nicht so im gefühl.

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Martin Rode
20. Juli 2026 08:35
Reply to  Marc Heinemann

Marc Heinemann Dann spielen wir ein anderes Spiel. Sieht immernoch matschig aus und es sind noch keine 60 fps

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Marc Heinemann
20. Juli 2026 09:27
Reply to  Martin Rode

Martin Rode ne,also matschig ist das nicht mehr.Habs gestern abend gespielt und es sah sehr gut aus

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Daen Tarnowsky
20. Juli 2026 09:17
Reply to  Marc Heinemann

Marc Heinemann das Update kommt ja auch erst im August, steht doch im Text.

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Marc Heinemann
20. Juli 2026 09:27
Reply to  Daen Tarnowsky

Daen Tarnowsky das update gibt es schon,im august kommt ein dlc

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Daen Tarnowsky
20. Juli 2026 09:44
Reply to  Daen Tarnowsky

Marc Heinemann also ich habe es vorhin mal wieder installiert, es ist immer noch die Orginal Version, läuft nur mit 30 fps.

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Dennis TopSecret
20. Juli 2026 08:53

Vielleicht kann mich Mal jemand aufklären. Ich habe die Ur Version des Spiels. Sind die technischen Updates gratis? Oder muss ich mir dafür das Spiel jetzt nochmal zum vollpreis kaufen ? – und vorallem – ist das Update schon raus ?

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