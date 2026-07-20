Ghost Recon Wildlands Definitive Edition verspricht neue Gratis-Inhalte und Story-Mission

Das inzwischen verfügbare Current-Gen-Upgrade für „Ghost Recon Wildlands“ entpuppt sich als weitaus größeres Projekt als anfangs gedacht.

Neue Details aus den Store-Einträgen zeigen, dass Ubisoft hier kein schnelles Trostpflaster aufspielt. Neben der technischen Generalüberholung auf native 4K-Auflösung und flüssige 60 Bilder pro Sekunde steht offenbar eine handfeste inhaltliche Erweiterung im Raum.

Die neue Mission: Was steckt hinter „Last Rites“?

Der Kern des neuen Details dreht sich um eine brandneue, eigenständige Mission namens „Last Rites“. Diese soll Gerüchten zufolge als Teil eines kostenlosen Updates für alle Besitzer des Spiels ausgerollt werden. Taktik-Veteranen spekulieren bereits über den erzählerischen Hintergrund.

Das Timing ist kein Zufall. Ubisoft kämpft seit geraumer Zeit mit massiven Entwicklungsproblemen beim nächsten großen, noch unangekündigten Ghost Recon-Hauptteil. Eine neue Mission im hochgelobten Bolivien-Setting dient als perfektes Bindeglied. Es ist das exakt gleiche Musterspiel wie damals beim Release von Breakpoint, als Wildlands nachträglich die „Cole Walker“-Einsätze spendiert bekam, um die Story zu verknüpfen. Ubisoft will die Marke reaktivieren und eine solide Spielerbasis sichern, bevor der nächste Teil enthüllt wird.

Bolivien in nativem 4K und 60 FPS: Die Definitive Edition bringt die Geister zurück auf PS5

Warum die Klassiker jetzt zurückkehren

Dass Ubisoft plötzlich wieder Geld in die Hand nimmt, um ein über neun Jahre altes Spiel aufzupolieren, hat handfeste wirtschaftliche Gründe. Der Release-Kalender des Publishers für das laufende Geschäftsjahr sieht nach der Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Black Flag Resynched“ extrem dünn aus. Große, umsatzstarke Blockbuster fehlen im aktuellen Line-up komplett.

Die Strategie lautet daher: Schadensbegrenzung durch Nostalgie. Die Definitive Edition von Ghost Recon Wildlands – die neben den bekannten Season-Pässen auch die neuen Inhaltspakete „Nightfall Protocol“ und „Cold Eye“ bündelt – soll die Flaute bis zum nächsten Fiskaljahr überbrücken.

Die Veröffentlichung im August deckt sich perfekt mit der anstehenden Gamescom. Es ist also stark davon auszugehen, dass Ubisoft die offizielle Ankündigung spätestens als Live-Überraschung für die Messe in Köln plant.