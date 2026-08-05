Ghost Recon Wildlands: Gratis-Upgrade bringt natives 4K und 60 FPS auf PS5

Ubisoft veröffentlicht am 6. August ein kostenloses, nativ auf der PS5 laufendes Upgrade für „Ghost Recon Wildlands“ inklusive 4K-Auflösung und 60 Frames pro Sekunde.

Ein Leak im PlayStation Store bestätigt zudem verkürzte Ladezeiten, DualSense-Funktionen sowie eine Gratis-Testphase vom 6. bis 10. August. Die offizielle Ankündigung wird am morgigen Donnerstag erwartet.

Was der Leak schon jetzt verrät

Neben der verdoppelten Bildrate nutzt das Update die NVMe-SSD der Konsole für beschleunigte Ladezeiten. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden erstmals angesteuert, kombiniert mit 3D-Audio-Unterstützung. Wer die PS4-Version digital besitzt, lädt den Patch ohne Aufpreis herunter; Besitzer der Disc-Fassung legen die Blu-ray wie gewohnt ins Laufwerk.

Ein Update dieser Art knapp neun Jahre nach Erstveröffentlichung folgt strategischer Logik. Ubisoft nutzt das 25-jährige Jubiläum der Ghost Recon-Marke zur Reaktivierung der Spielerbasis. Die technische Diskrepanz zwischen der alten Konsolengeneration und aktuellen Standards war eklatant. Auf der PS4 Pro lief der Titel mit schwankenden 30 FPS und reduzierter Texturschärfe. Der PC bot 60 FPS bereits 2017. Konsolen ziehen nun gleich. Ob die PS5 Pro spezifische Upgrades erhält, erfahren wir wohl morgen.

Gratis-Wochenende und neue Mission

Parallel zum Release läuft vom 6. bis 10. August ein kostenloses Probe-Wochenende für alle PS5-Nutzer. Erzielte Fortschritte werden bei einem späteren Kauf übernommen. Das Update enthält zusätzlich die neue Story-Mission „Last Rites“. Im PlayStation Summer Sale steht der Titel aktuell bei 7,49 EUR, alternativ ist er im PlayStation Plus Extra-Katalog enthalten.

Das PS5-Upgrade beseitigt die technischen Schwachstellen der ursprünglichen Konsolenfassung. 60 Bilder pro Sekunde bei nativer 4K-Auflösung verleihen dem Aiming und der Fahrzeugsteuerung die nötige Präzision. Für Besitzer des Hauptspiels ist der Download alternativlos. Neueinsteiger testen im Gratis-Zeitraum ohne finanzielles Risiko.