Ghost Recon Wildlands: Kostenloses 4K/60 fps Upgrade und finale Story-Mission verfügbar

Ubisoft hat „überraschend“ ein umfangreiches, kostenloses Inhalts-Update für den 2017 erschienenen Taktik-Shooter „Ghost Recon Wildlands“ veröffentlicht. Die Aktualisierung namens „Last Rites“ bringt native 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde auf PlayStation 5 sowie PS5 Pro, führt erweiterte Sandbox-Einstellungen ein und fügt eine neue Story-Mission hinzu.

Technische Modellpflege für die Hardware-Basis

Neun Jahre nach der Erstveröffentlichung liefert Ubisoft den lang geforderten Performancesprung für die aktuelle Konsolengeneration nach. PS5-Nutzer erhalten Zugriff auf eine angepasste Darstellung in 4K bei stabilen 60 FPS. Das technische Fundament des Spiels bleibt dabei unangetastet. Ein reiner Auflösungs- und Framerate-Boost. Nicht mehr, nicht weniger.

Zusätzlich integriert das Entwicklerstudio Ubisoft Bordeaux neue Schalter für Gameplay-Parameter. Spieler können ab sofort Mechaniken wie Magazinverlust beim Nachladen, Instant-Death, Friendly Fire sowie gegnerische Wahrnehmung und Fahrzeug-Haltbarkeit individuell anpassen.

Die Details zur Inhaltserweiterung

Die neuen Inhalte verteilen sich auf System-Optionen, Kosmetik und eine lineare Story-Instanz:

Inhalte: Neue Story-Mission „Last Rites“ gegen die Fraktion „Los Penitentes“ und deren Anführerin La Llorona.

Neue Story-Mission „Last Rites“ gegen die Fraktion „Los Penitentes“ und deren Anführerin La Llorona. Sandbox-Features: Parameter für Wetter, Tageszeit, Drohnen-Störsender und Patrouillendichte in der Lobby frei konfigurierbar.

Parameter für Wetter, Tageszeit, Drohnen-Störsender und Patrouillendichte in der Lobby frei konfigurierbar. Freischaltungen: Vorherige Challenge-Belohnungen, Camos und PvP-Klassen aus „Ghost War“ sind im In-Game-Store ab sofort kostenlos zugänglich.

Vorherige Challenge-Belohnungen, Camos und PvP-Klassen aus „Ghost War“ sind im In-Game-Store ab sofort kostenlos zugänglich. Editionen: Parallel erscheint eine „Definitive Edition“ inklusive Season Pass, Year-2-Pass und vier DLC-Paketen. Bestehende Besitzer erhalten die Upgrades gratis.

Ubisoft zieht mit diesem Schritt die verbliebenen Register eines langjährigen Live-Service-Titels. Das Studio nutzt die hohe Aktivität der bestehenden Mil-Sim- und Rollenspiel-Community, um die Marke Ghost Recon ohne teure Neuentwicklung im Gespräch zu halten. Die Verteilung von bisher gesperrten Inhalten und Challenge-Belohnungen markiert den endgültigen Abschluss des Lebenszyklus.

Der Aufwand bleibt überschaubar. Die Anpassung der Frame-Sperre und das Freischalten von Schaltern in der Engine erfordern minimale Ressourcen. Eine narrative Mission dient als Aufhänger, um das Spiel erneut in die Store-Frontseiten und das Angebot von PlayStation Plus Extra zu drücken.

Ubisoft schenkt der Veteranen-Community ein sauberes Technik-Upgrade, das längst überfällig war. Die Performancesteigerung auf 60 FPS wertet das Spielgefühl auf den aktuellen Konsolen spürbar auf. Wer Wildlands bereits besitzt, nimmt die Gratifikationen und die neuen Hardcore-Regler gerne mit. Ein Grund zur Neuanschaffung ist die einzelne Story-Mission hingegen nicht.