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Ghost Recon Wildlands: Kostenloses 4K/60 fps Upgrade und finale Story-Mission verfügbar

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Ghost Recon Wildlands erhält nach 9 Jahren ein Gratis-Upgrade: 4K/60FPS für PS5, neue Story-Mission 'Last Rites' und erweiterte Mil-Sim-Optionen.

Ghost Recon Wildlands Last Rites

Ubisoft hat „überraschend“ ein umfangreiches, kostenloses Inhalts-Update für den 2017 erschienenen Taktik-Shooter „Ghost Recon Wildlands“ veröffentlicht. Die Aktualisierung namens „Last Rites“ bringt native 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde auf PlayStation 5 sowie PS5 Pro, führt erweiterte Sandbox-Einstellungen ein und fügt eine neue Story-Mission hinzu.

Technische Modellpflege für die Hardware-Basis

Neun Jahre nach der Erstveröffentlichung liefert Ubisoft den lang geforderten Performancesprung für die aktuelle Konsolengeneration nach. PS5-Nutzer erhalten Zugriff auf eine angepasste Darstellung in 4K bei stabilen 60 FPS. Das technische Fundament des Spiels bleibt dabei unangetastet. Ein reiner Auflösungs- und Framerate-Boost. Nicht mehr, nicht weniger.

Zusätzlich integriert das Entwicklerstudio Ubisoft Bordeaux neue Schalter für Gameplay-Parameter. Spieler können ab sofort Mechaniken wie Magazinverlust beim Nachladen, Instant-Death, Friendly Fire sowie gegnerische Wahrnehmung und Fahrzeug-Haltbarkeit individuell anpassen.

Die Details zur Inhaltserweiterung

Die neuen Inhalte verteilen sich auf System-Optionen, Kosmetik und eine lineare Story-Instanz:

  • Inhalte: Neue Story-Mission „Last Rites“ gegen die Fraktion „Los Penitentes“ und deren Anführerin La Llorona.
  • Sandbox-Features: Parameter für Wetter, Tageszeit, Drohnen-Störsender und Patrouillendichte in der Lobby frei konfigurierbar.
  • Freischaltungen: Vorherige Challenge-Belohnungen, Camos und PvP-Klassen aus „Ghost War“ sind im In-Game-Store ab sofort kostenlos zugänglich.
  • Editionen: Parallel erscheint eine „Definitive Edition“ inklusive Season Pass, Year-2-Pass und vier DLC-Paketen. Bestehende Besitzer erhalten die Upgrades gratis.

Ubisoft zieht mit diesem Schritt die verbliebenen Register eines langjährigen Live-Service-Titels. Das Studio nutzt die hohe Aktivität der bestehenden Mil-Sim- und Rollenspiel-Community, um die Marke Ghost Recon ohne teure Neuentwicklung im Gespräch zu halten. Die Verteilung von bisher gesperrten Inhalten und Challenge-Belohnungen markiert den endgültigen Abschluss des Lebenszyklus.

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Der Aufwand bleibt überschaubar. Die Anpassung der Frame-Sperre und das Freischalten von Schaltern in der Engine erfordern minimale Ressourcen. Eine narrative Mission dient als Aufhänger, um das Spiel erneut in die Store-Frontseiten und das Angebot von PlayStation Plus Extra zu drücken.

Ubisoft schenkt der Veteranen-Community ein sauberes Technik-Upgrade, das längst überfällig war. Die Performancesteigerung auf 60 FPS wertet das Spielgefühl auf den aktuellen Konsolen spürbar auf. Wer Wildlands bereits besitzt, nimmt die Gratifikationen und die neuen Hardcore-Regler gerne mit. Ein Grund zur Neuanschaffung ist die einzelne Story-Mission hingegen nicht.

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Marco Dolata
7. August 2026 09:24

Sieht echt Nice aus und macht wieder übelst Laune 😍

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Mathias Peter
7. August 2026 09:38

profitipp für Xbox Zocker….im Xbox ultimate Pass ist die komplette Version bei Ubisoft+ drin 🙂

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Henryk Semrock
7. August 2026 12:29
Reply to  Mathias Peter

Mathias Peter hat man ubisoft+ im ultimate pass mit drinnen?

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Mathias Peter
7. August 2026 13:57
Reply to  Henryk Semrock

Henryk Semrock yes

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Phillip Schwarck
7. August 2026 11:03

Hey zusammen

Hätte jemand Lust die 2 online trophäen bei diesen Spiel zu machen? Würde mich freuen wenn sich hier jemand findet dafür

Liebe Grüße

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Nils Kociemba
6. August 2026 18:09

Finde ich schon geil aber wo ist meine Ultimate Edition die ich mir mal vor paar Jahren gekauft habe die wird mir nicht mehr angezeigt

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Mark Roh
7. August 2026 06:48
Reply to  Nils Kociemba

Nils Kociemba ich glaub die gibt es so nicht mehr ,du hast aber dennoch alle Inhalte, hab gestern auch geguckt.

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Alex
6. August 2026 20:42

Erhöhung des Sales Preis von 4,99 (bis 13.8. stand da) auf 7,49 in dem Moment als das Update kam. Schon arschig.

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James Cram
6. August 2026 16:53

When is the PS5 version gonna drop?

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Nick Dunlap
6. August 2026 17:02

Lädt schon. Nach all den Jahren mal wieder reingucken. Hatte damals meinen Spaß damit, mal sehen wie das heute aussieht. Bissl Bock hab ich ja schon. ^^

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Tim Schmötzer
6. August 2026 17:03

Das ist jetzt aber keine direkte PS5 Version oder? Die PS4 Version läuft jetzt auf der PS5 in 4k mit 60fps, richtig?

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Silvio Pusch
6. August 2026 17:22
Reply to  Tim Schmötzer

Tim Schmötzer

Genau so

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Tobias Ströll
7. August 2026 09:18
Reply to  Tim Schmötzer

Tim Schmötzer ja. Für ne native version sind die zu blöd

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