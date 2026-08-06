Ghost Recon Wildlands: Kostenloses 4K/60 fps Upgrade und finale Story-Mission verfügbar

Ubisoft hat „überraschend“ ein umfangreiches, kostenloses Inhalts-Update für den 2017 erschienenen Taktik-Shooter „Ghost Recon Wildlands“ veröffentlicht. Die Aktualisierung namens „Last Rites“ bringt native 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde auf PlayStation 5 sowie PS5 Pro, führt erweiterte Sandbox-Einstellungen ein und fügt eine neue Story-Mission hinzu.
Technische Modellpflege für die Hardware-Basis
Neun Jahre nach der Erstveröffentlichung liefert Ubisoft den lang geforderten Performancesprung für die aktuelle Konsolengeneration nach. PS5-Nutzer erhalten Zugriff auf eine angepasste Darstellung in 4K bei stabilen 60 FPS. Das technische Fundament des Spiels bleibt dabei unangetastet. Ein reiner Auflösungs- und Framerate-Boost. Nicht mehr, nicht weniger.
Zusätzlich integriert das Entwicklerstudio Ubisoft Bordeaux neue Schalter für Gameplay-Parameter. Spieler können ab sofort Mechaniken wie Magazinverlust beim Nachladen, Instant-Death, Friendly Fire sowie gegnerische Wahrnehmung und Fahrzeug-Haltbarkeit individuell anpassen.
Die Details zur Inhaltserweiterung
Die neuen Inhalte verteilen sich auf System-Optionen, Kosmetik und eine lineare Story-Instanz:
- Inhalte: Neue Story-Mission „Last Rites“ gegen die Fraktion „Los Penitentes“ und deren Anführerin La Llorona.
- Sandbox-Features: Parameter für Wetter, Tageszeit, Drohnen-Störsender und Patrouillendichte in der Lobby frei konfigurierbar.
- Freischaltungen: Vorherige Challenge-Belohnungen, Camos und PvP-Klassen aus „Ghost War“ sind im In-Game-Store ab sofort kostenlos zugänglich.
- Editionen: Parallel erscheint eine „Definitive Edition“ inklusive Season Pass, Year-2-Pass und vier DLC-Paketen. Bestehende Besitzer erhalten die Upgrades gratis.
Ubisoft zieht mit diesem Schritt die verbliebenen Register eines langjährigen Live-Service-Titels. Das Studio nutzt die hohe Aktivität der bestehenden Mil-Sim- und Rollenspiel-Community, um die Marke Ghost Recon ohne teure Neuentwicklung im Gespräch zu halten. Die Verteilung von bisher gesperrten Inhalten und Challenge-Belohnungen markiert den endgültigen Abschluss des Lebenszyklus.
Der Aufwand bleibt überschaubar. Die Anpassung der Frame-Sperre und das Freischalten von Schaltern in der Engine erfordern minimale Ressourcen. Eine narrative Mission dient als Aufhänger, um das Spiel erneut in die Store-Frontseiten und das Angebot von PlayStation Plus Extra zu drücken.
Ubisoft schenkt der Veteranen-Community ein sauberes Technik-Upgrade, das längst überfällig war. Die Performancesteigerung auf 60 FPS wertet das Spielgefühl auf den aktuellen Konsolen spürbar auf. Wer Wildlands bereits besitzt, nimmt die Gratifikationen und die neuen Hardcore-Regler gerne mit. Ein Grund zur Neuanschaffung ist die einzelne Story-Mission hingegen nicht.
Sieht echt Nice aus und macht wieder übelst Laune 😍
profitipp für Xbox Zocker….im Xbox ultimate Pass ist die komplette Version bei Ubisoft+ drin 🙂
Mathias Peter hat man ubisoft+ im ultimate pass mit drinnen?
Henryk Semrock yes
Hey zusammen
Hätte jemand Lust die 2 online trophäen bei diesen Spiel zu machen? Würde mich freuen wenn sich hier jemand findet dafür
Liebe Grüße
Finde ich schon geil aber wo ist meine Ultimate Edition die ich mir mal vor paar Jahren gekauft habe die wird mir nicht mehr angezeigt
Nils Kociemba ich glaub die gibt es so nicht mehr ,du hast aber dennoch alle Inhalte, hab gestern auch geguckt.
Erhöhung des Sales Preis von 4,99 (bis 13.8. stand da) auf 7,49 in dem Moment als das Update kam. Schon arschig.
When is the PS5 version gonna drop?
Lädt schon. Nach all den Jahren mal wieder reingucken. Hatte damals meinen Spaß damit, mal sehen wie das heute aussieht. Bissl Bock hab ich ja schon. ^^
Das ist jetzt aber keine direkte PS5 Version oder? Die PS4 Version läuft jetzt auf der PS5 in 4k mit 60fps, richtig?
Tim Schmötzer
Genau so
Tim Schmötzer ja. Für ne native version sind die zu blöd