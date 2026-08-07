Ghost Recon Wildlands: Last Rites liefert Hardcore-Optionen und wird realistischer

Ubisoft hat dem Open-World-Shooter „Ghost Recon Wildlands“ mit dem kostenlosen Update Last Rites ein umfangreiches Physik- und Gameplay-Overhaul für mehr Taktik-Tiefe verpasst. Fast ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung von 2017 erhält das Spiel damit Systeme, die das ursprüngliche Arcade-Design Richtung Militärsimulation verschieben.

Taktisches Nachladen und kompromissloses Squad-Management

Das Update greift direkt in die zentralen Spielmechaniken ein. Kernstück ist das neue taktische Nachladesystem. Wer ein Magazin vor dem letzten Schuss auswirft, verliert etwa die verbleibenden Patronen dauerhaft aus dem Inventar. Das erfordert ein klares Munitionsmanagement im Gefecht.

Zusätzlich lässt sich das HUD nun vollständig deaktivieren. Für Koop- und Solo-Spieler stehen Schalter bereit, um die automatische Wiederbelebung von Teamkameraden zu sperren, die gegnerische KI-Sichtweite zu erhöhen und Trefferzonen rigoroser zu gestalten. Wer Fehler macht, stirbt sofort. Das verändert die Spieldynamik deutlich und die gewohnte Leichtigkeit weicht harter Planung.

Neue Bedrohungen hebeln alte Aufklärungsmuster aus

Die frische Story-Kampagne zwingt Spieler aus ihrer gewohnten Routine. Aufklärung per Drohne wird durch flächendeckende Störsender blockiert. Ein Auskundschaften von feindlichen Basen aus sicherer Distanz entfällt.

Am Boden sichern Stolperdrähte und Bärenfallen die Zugänge. Ein unbedachter Schritt beendet den Einsatz augenblicklich. Der Spielfluss verschiebt sich von schnellen Run-and-Gun-Aktionen hin zu langsamer Nahaufklärung und direkter Improvisation.

Hinzu kommen weitere Optionen:

reduzierte oder komplett deaktivierte HUD-Elemente

kleinere Teams oder Solo-Spiel

deaktivierte Wiederbelebung von Squad-Mitgliedern

anpassbare Gegner-KI und Sichtweiten

individuelle Schwierigkeitsparameter

dynamisches Wetter und Tag-Nacht-Zyklus

Später Feldtest für die Zukunft der Reihe

Dass Ubisoft einen Titel aus dem Jahr 2017 derart tiefgreifend umbaut, ist ungewöhnlich. Der Nachfolger „Ghost Recon Breakpoint“ kämpfte zum Start mit ähnlicher Arcade-Kritik und musste nachträglich über den sogenannten Immersionsmodus korrigiert werden. Last Rites zeigt, dass modulare Schwierigkeitsgrade der neue Standard für das Franchise werden.

Die Entwickler nutzen die betagte Wildlands-Engine offenbar als Testfeld für künftige Serienteile. Spieler erhalten die Kontrolle über genau jene Parameter, die der Community seit Release fehlten.

Last Rites transformiert Ghost Recon Wildlands nachträglich in das Taktikspiel, das es 2017 hätte sein sollen. Die frei konfigurierbaren Hardcore-Mechaniken greifen sauber ineinander und werten das Gameplay auf. Für Taktik-Fans ist das Update der perfekte Anlass für eine Rückkehr.