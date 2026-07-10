Ghost Recon Wildlands vor PS5-Upgrade: Leak enthüllt Definitive Edition und DLCs

Ubisoft bringt Ghost Recon Wildlands offenbar überraschend als native Current-Gen-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Ein unangekündigtes Store-Update hat die Katze vorab aus dem Sack gelassen. Neben technischer Upgrades steht uns anscheinend auch ein massives Inhaltspaket bevor. Ein echter Paukenschlag für Taktik-Shooter-Fans.

Der Store-Leak: PS5-Version schwarz auf weiß

Der entscheidende Hinweis versteckt sich direkt im PlayStation Store. Aufmerksame Spieler haben bemerkt, dass die Produktbeschreibung von „Ghost Recon Wildlands“ klammheimlich aktualisiert wurde. Dort steht nun der Satz: „Dieses Produkt berechtigt Sie zum Download sowohl der digitalen PS4-Version als auch der digitalen PS5-Version dieses Spiels.“

Das ist kein Versehen. Ubisoft hat bei früheren Next-Gen-Patches – wie etwa bei Assassin’s Creed Unity – maximal eine kurze Notiz zu 60 FPS hinterlassen oder die Beschreibung schlicht gar nicht angefasst. Hier wird explizit eine eigenständige PS5-Version genannt.

SteamDB-Daten liefern den Release-Zeitraum

Parallel dazu brennt auf dem PC die Luft. Die Datenbank von SteamDB listet seit wenigen Tagen einen brandneuen Eintrag für eine „Ghost Recon Wildlands – Definitive Edition“. In den hinterlegten Paketdaten taucht ein konkreter Verweis auf neue Inhalte auf, die bereits im August erscheinen sollen.

Das Timing ist extrem ungewöhnlich. „Ghost Recon Wildlands“ ist über neun Jahre alt. Dass Ubisoft einen so alten Titel nicht nur mit einem Grafik-Upgrade versieht, sondern zeitgleich frische DLC-Pakete schnürt, hat Seltenheitswert. Offenbar wirft die Neuausrichtung des Verlags ihre Schatten voraus. Nach dem Desaster um „Ghost Recon Breakpoint“ und das eingestellte „Ghost Recon Frontline“ besinnt man sich intern wohl wieder auf die Stärken des erfolgreichsten Teils der Reihe. Bolivien bekommt ein unerwartetes Comeback. Punkt.

Das potenzielle Upgrade ist eine verdammt gute Nachricht. „Ghost Recon Wildlands“ leidet auf den aktuellen Konsolen bis heute unter der schwachen Auflösung und matschigen Texturen der Ur-PS4. Ein natives PS5-Upgrade mit stabiler 4K-Auflösung, knackigen Details und modernen Ladezeiten könnte dem Koop-Dauerbrenner neues Leben einhauchen.

Skepsis bleibt jedoch bei den angekündigten DLCs im August. Ob Ubisoft hier wirklich noch einmal echte Story-Inhalte liefert oder nur kosmetische Mikrotransaktionen neu verpackt, muss sich erst zeigen. Als reines Grafik-Upgrade für lau nehmen wir den Trip nach Bolivien aber sofort wieder mit.