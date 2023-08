Ghostbusters: Spirits Unleashed erhält dritten kostenlosen DLC

Das DLC beinhaltet zunächst eine brandneue Map, die besonders Fans von Live-Musik und Clubbing ansprechen wird. Der New Motion Club ist ein legendärer Stützpfeiler der Musik-Scene in New York. Die Map möchte vor allem mit der spannenden Mischung aus offenen Gebieten, kleinen Vertikalitäten und verbundenen Gängen ein einzigartiges Spielerleben schaffen. Doch nicht nur von Musik Fans wird der Club belagert, sondern auch von immer mehr paranormalen Aktivitäten. Ob die Geister durch die Musik angezogen werden oder durch die Engerin bleibt unklar. Aber in jedem Fall, es ist schlecht fürs Geschäft.

