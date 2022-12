Ghostbusters: Spirits Unleashed – Mehr Karten, mehr Geister, mehr Spaß

„Dem Ort sieht man sein Alter an, was der Map eine einzigartige Atmosphäre verleiht. Die Bauarbeiter sind Zivilisten und haben bei den Renovierungsarbeiten entdeckt, warum die Einrichtung damals geschlossen werden musste. Verwinkelte Gänge und mittelgroße Räume sind so kombiniert, dass sie dem Gameplay einen intimeren, bedrückenderen Charakter verleihen. Sowohl für die Ghostbusters als auch für den Geist eröffnet das Design neue spielerische Möglichkeiten. Mehr dazu geben wir in Kürze bekannt“.

Die The Facility-Map wurde in den späten 80ern geschlossen und jetzt von privaten Investoren erworben, um sie zu renovieren und neu zu eröffnen. Dummerweise wird der Ort von Geistern heimgesucht und die Bauarbeiter weigern sich, das verfluchte Gesundheitszentrum zu betreten.

Mit Muncher schließt sich damit auch ein neuer spielbarer Geist dem spukigen Spaß an, es wird noch mehr Personalisierungsoptionen geben und vieles mehr. Der freche Fanliebling wurde von den Fans bisher am häufigsten gewünscht und spukt somit bald im Spiel umher.

Illfonic hat das nächste große Content-Update für Ghostbusters: Spirits Unleashed vorgestellt und damit auch die Pläne für das kommende Jahr. Den Anfang macht im ersten Quartal die neue Map The Facility, in der Spieler eine gruselige Gesundheitseinrichtung entweder von Geistern säubern oder selbst als Geist heimsuchen können.

