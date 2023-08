Ghostrunner II – Anmeldung zur Closed Beta gestartet

505 Games und Entwickler One More Level laden zur Closed Beta-Phase in Ghostrunner II ein. Damit scheint der Release des Cyberpunk-Actionttitels wieder ein Stück näher zu rücken.

Zudem verweist man auf Montag, den 21. August, wo man neue Eindrücke aus Ghostrunner II teilen wird. Schon jetzt veröffentlicht One More Level ein neues Video, das die bisherigen Geschehnisse der Geschichte zusammenfasst. Darin wird auch geklärt, was zu Jacks Flucht aus dem Dharma-Turm führte und die Ausgangssituation für seine Erkundung des Ödlands bildete.

Ghostrunner II setzt ein Jahr nach dem Sci-Fi-Spektakel des Vorgängers an und lässt den Cyber-Ninja-Protagonisten Jack zum ersten Mal aus dem Dharma Tower entkommen, um das weitläufige Ödland dahinter zu erkunden.

Mit noch intensiveren, noch schnelleren Kämpfen und einem erneut herausfordernden Gameplay verspricht der Nachfolger, die Stärken des Originals mit neuen Elementen auszubauen. Erstmals haben die Spieler die Möglichkeit, das Ödland auf Jacks neuem Motorrad zu durchqueren und so Fahrzeugkämpfe zu erleben.

Ghostrunner II bietet Spielern auch neue Kräfte und Fähigkeiten, eine tiefgründige Geschichte, eine komplexe Welt und neue Gegner. Anknüpfend an die Herausforderungen des Vorgängers, müssen sich angehende Cyber-Ninjas auch in Ghostrunner 2 jeden Kill verdienen.