Ghostrunner-Macher zeigen neues Gameplay: Valor Mortis kommt Herbst 2026

One More Level wechselt von Cyberpunk zu übernatürlichem Horror im 19. Jahrhundert. Der neue Trailer zum First-Person-Soulslike „Valor Mortis“ bestätigt den Release-Zeitraum und zeigt eine düstere Mischung aus Präzisions-Kampf und Parkour.

Während die Entwickler mit Ghostrunner vor allem für Speedrun-Action bekannt wurden, wagt das Team nun den Sprung in das Soulslike-Genre – behält dabei aber die Ego-Perspektive und ihre Expertise in Sachen Mobilität bei.

Was wir über das Gameplay wissen

Der aktuelle Trailer zu „Valor Mortis“ gewährt tiefe Einblicke in die Mechaniken, die weit über simples „Darksouls in First-Person“ hinausgehen. Als wiederbelebter Soldat der Grande Armée namens William nutzt ihr ein Arsenal, das typisch für die napoleonische Ära ist, aber durch übernatürliche Elemente ergänzt wird:

Präzises Nahkampf-System: Im Fokus steht der Rapier. Anders als in Ghostrunner (One-Hit-Kill) basiert das System hier auf Ausdauer-Management, Paraden und gezielten Kontern.

Im Fokus steht der Rapier. Anders als in Ghostrunner (One-Hit-Kill) basiert das System hier auf Ausdauer-Management, Paraden und gezielten Kontern. Vertikalität durch Parkour: Die DNA des Studios bleibt spürbar. Wall-Running und ein Greifhaken sind nicht nur für die Erkundung der Metroidvania-artigen Welt wichtig, sondern dienen auch dazu, Gegner zu flankieren.

Die DNA des Studios bleibt spürbar. Wall-Running und ein Greifhaken sind nicht nur für die Erkundung der Metroidvania-artigen Welt wichtig, sondern dienen auch dazu, Gegner zu flankieren. Fernkampf & Magie: Neben Pistolen kommen übernatürliche Fähigkeiten zum Einsatz, die durch die „Plage“ in Williams Venen gespeist werden.

Der Wechsel von der extremen Geschwindigkeit eines Ghostrunner hin zu einem taktischen, wuchtigen Soulslike ist ein Balanceakt. Besonders die First-Person-Perspektive ist bei Soulslikes tückisch, da die räumliche Wahrnehmung bei Ausweichrollen oft leidet. One More Level scheint dies jedoch durch die hohe Agilität (Grapple Hook) und ein sehr direktes Treffer-Feedback lösen zu wollen.

Berühmter Komponist beteiligt

Dass der Soundtrack unter anderem von Arkadiusz Reikowski (Silent Hill 2 Remake) mitkomponiert wird, unterstreicht den Fokus auf eine beklemmende Horror-Atmosphäre, die sich deutlich vom Neon-Look früherer Titel abhebt.

Mit der Bestätigung, dass das Spiel bereits Content Complete ist und sich in der Alpha-Phase befindet, wirkt der Termin im Herbst 2026 solide. Wer die spielerische Härte von Ghostrunner liebte, aber sich mehr Tiefgang bei der Charakterentwicklung und eine zusammenhängende Welt wünschte, sollte Valor Mortis im Auge behalten. Die Entwickler haben zudem angekündigt, bald weitere Playtests durchzuführen, um das Feedback der Community zur Kampf-Balance einzuholen.

One More Level muss beweisen, dass sie mehr können als nur „schnell“. Das Szenario eines übernatürlichen Napoleons ist unverbraucht und die grafische Qualität in Unreal Engine 5 beeindruckend. Wenn das Treffer-Feedback im Nahkampf so präzise wird wie das Movement in ihren alten Spielen, könnte uns hier ein echter Geheimtipp erwarten.

Was denkt ihr: Funktioniert ein Hardcore-Soulslike aus der Ego-Perspektive mit Parkour-Elementen, oder wird das im Kampf zu unübersichtlich?