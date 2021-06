Ghostrunner – PS5 Upgrade ab September verfügbar

505 Games hat jetzt das PS5 und Xbox Series Upgrade für Ghostrunner im September bestätigt, das zeitgleich mit der physischen Version erscheint.

Mit dem Sprung auf die neue Generation profitiert Ghostrunner von einer verbesserten Grafik, Performance und spannenden neuen Features. Die Spieler kämpfen sich damit durch noch tödliche Abgründe und schneiden sich durch Cyborgs, während sie dabei von Postprocessing-HDR, dem Raytracing-Fidelity-Modus, 3D-Audio, haptischem Feedback für die PlayStation 5 und mehr profitieren. Ghostrunners Fokus auf sekundengenau getimte Reaktionen und beeindruckende Moves fühlt sich mit 4K/120 FPS und sofortigem Laden zudem noch beeindruckender an.

Neue Modi auf PS5 & Co.

Die PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Versionen von Ghostrunner enthalten zudem alle seit der Veröffentlichung hinzugefügten Modi, einschließlich des zeitbasierten Kill-Run-Modus und des intuitiven Fotomodus. Entwickler One More Level wird den Titel im Laufe des Jahres zudem noch erweitern, mit dem kürzlich angekündigten Rogue-like Wave-Modus und dem zugänglicheren Assist-Modus später in diesem Sommer.

Ghostrunner erscheint am Dienstag, den 28. September zum Preis von €29,99 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, während Besitzer der bestehenden Version ein gratis Upgrade durchführen können. Derweil befindet sich außerdem schon Ghostrunner 2 in Arbeit.