Ghostwire: Tokyo als Early Access verfügbar, neuer Accolades Trailer

Bethesda und Tango Gameworks haben die Early Access-Version von Ghostwire: Tokyo veröffentlicht. Passend dazu zeigt man den offiziellen Accolades-Trailer.

Ghostwire: Tokyo stammt von den Machern hinter Resident Evil und sieht sich als Action-Adventure, in dem Spieler die mächtigen Künste des Ätherischen Webens meistern müssen. Damit muss der diabolische Hannya besiegt werden, der mit seinen Anhängern, den „Besuchern“, Tokio heimsucht. Diese übernatürlichen Wesen, Besucher genannt, durchstreifen die beeindruckende Welt von Tokio und erschaffen damit eine außergewöhnliche Atmosphäre – ein Liebesbrief an die Stadt, seine Kuriositäten und Geheimnisse, die es aufzudecken gilt.

Wer die digitale Deluxe Edition von Ghostwire: Tokyo im PlayStation Store erwirbt, kann ab sofort darauf zugreifen und somit vor dem offiziellen Release am Freitag starten. Außerdem sind hier das Streetwear-Outfit-Paket, das Shinobi-Outfit und die Kunai-Waffe in der Deluxe Edition enthalten.

Das vermutlich letzte Spiel von Tango Gameworks auf PlayStation konnte uns durchweg überzeugen. In unserem Review heißt es:

„Der Titel von Tango Gameworks zeigt in solch vielen Aspekten auf, wozu die PS5 in der Lage ist, wenn man auf keine andere Plattform Rücksicht nehmen muss. Die japanische Geistergeschichte ist durchweg interessant, das Gameplay fühlt sich mächtig und befriedigend an, und technisch bekommt man hier ein echtes Feuerwerk geboten. Art und Design sind zudem erfrischend anders und man bekommt so viele tolle Eindrücke aus der japanischen Kultur und Geschichte geboten, dass man auch über kleinere Mankos hinwegschauen kann.“