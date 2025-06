Giant Skull: God of War 3-Schöpfer arbeitet an Dungeons & Dragons-Spiel

Im März 2024 meldete sich Stig Asmussen mit einem eigenen Entwicklerstudio zurück: Giant Skull. Nach seinem Weggang von Respawn Entertainment, wo er bei beiden Star Wars Jedi-Spielen Regie führte, blieb es zunächst ruhig. Zwar kündigte das neue Studio an, an einem Action-Adventure zu arbeiten, doch konkrete Details blieben aus – bis jetzt.

Wizards of the Coast bestätigte in einer offiziellen Mitteilung, dass man mit Giant Skull an einem neuen Spiel im Dungeons & Dragons-Universum arbeitet. Das Projekt befindet sich laut der Erklärung in Entwicklung und wird ein Einzelspieler-Action-Adventure für PC und Konsolen.

Alte Bekannte, neue Partnerschaft

John Hight, Präsident von Wizards of the Coast und Digital Gaming, äußerte sich zur Zusammenarbeit. Besonders bemerkenswert: Hight und Asmussen kennen sich bereits von früheren Projekten – unter anderem aus der Zeit bei God of War Ende der 2000er.

„Ich freue mich sehr, bei diesem neuen Projekt wieder mit ihm zusammenzuarbeiten“, wird Hight zitiert. „Bei unserer gemeinsamen Arbeit an God of War konnte ich Stigs künstlerisches Können und seine Expertise hautnah erleben.“

Diese Verbindung legt nahe, dass sich beide Seiten bewusst für eine kreative Partnerschaft entschieden haben – wohl auch im Hinblick auf langfristige Ziele. Hintergrund ist die kürzliche Trennung von Wizards of the Coast und Larian Studios nach dem riesigen Erfolg von Baldur’s Gate 3.

Vielversprechendes Konzept, wenige Fakten

Zum Inhalt des Spiels gibt es bislang keine handfesten Informationen. Sicher ist nur: Es handelt sich um ein Story-getriebenes Action-Adventure – ein Genre, in dem Asmussen mit Jedi: Fallen Order und Survivor bereits eindrucksvoll abgeliefert hat.

Ob das neue D&D-Spiel eine etablierte Figur wie Drizzt Do’Urden aufgreift oder völlig neue Charaktere einführt, ist aktuell nicht bekannt. Solche Spekulationen basieren eher auf Wunschdenken denn auf konkreten Hinweisen. Klar ist hingegen: Giant Skull setzt auf ein Singleplayer-Erlebnis, das sich spielerisch wohl an den Erfolgsrezepten von Asmussens bisherigen Titeln orientieren dürfte.

Auch wenn das Projekt derzeit noch viele Fragezeichen aufwirft, scheint die kreative Ausrichtung klar: ein erzählfokussiertes Action-Adventure mit viel Atmosphäre und Erfahrung im Rücken. Dass mit Wizards of the Coast ein erfahrener Lizenzgeber und mit Asmussen ein profilierter Regisseur an Bord sind, lässt zumindest auf ein solides Fundament schließen.

Wann mit ersten Spielszenen oder mehr Informationen zu rechnen ist, bleibt offen. Die Ankündigung wirkt wie ein früher Blick hinter die Kulissen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.