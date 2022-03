GigaBash – Monster-Brawler zeigt sich in neuem Trailer

Schon letzten Sommer wurde GigaBash von den Passion Republic Games angekündigt. Auf der State of Play gab es jetzt einen neuen Trailer zu dem skurrilen Multiplayer-Monster-Brawler. Der Trailer ist ziemlich kurz und verrät nicht allzu viel. Dennoch lohnt sich ein Blick vor allem für Fans von Party-Games, Godzilla und wilder Prügel-Action.

Das ist GigaBash

In GigaBash treten Monster, Kaiju und Menschen in riesigen Mechs auf zerstörbaren Karten gegeneinander an. Dabei gibt es allerlei unterschiedliche Kreaturen mit verschiedenen Fähigkeiten. Gekämpft wird in Großstädten, in denen die Größenverhältnisse besonders gut in Szene gesetzt werden können. Bis zu vier Spieler können an den Gefechten teilnehmen, sodass eine ähnliche Dynamik wie etwa bei Smash Bros. entsteht. Da alles am selben Bildschirm stattfindet, bietet sich der Titel perfekt für lange Abende mit Freunden an.

Entwickler Passion Republic Games beschreibt das Spiel folgendermaßen:

Rawa, der Drachenkönig, beginnt seinen Marsch. Es ist zu spät, seinem Zorn zu entkommen, denn seine gebieterische Präsenz überflutet seine Umgebung mit einem Meer aus katastrophalem Feuer. Schließlich trägt er den Namen „Extinction Dragon“ (Auslöschungsdrache). GigaBash ist ein Arena-Brawler für 4 Spieler mit riesigen Monstern, Kaijus und Helden, entwickelt von Passion Republic Games. Entfessle das Chaos auf komplett zerstörbaren Karten und kämpfe mit deinen Freunden, während du zum wahren Apex unter den Titanen aufsteigst.

Besonders interessant sind dabei neben den spielbaren Monstern natürlich die zerstörbaren Arenen. So müsst ihr immer eure Umwelt im Auge behalten, um nicht von heißer Lava oder wilden Wirbelstürmen überrascht zu werden. Häuser und andere Elemente gehen effektvoll zu Bruch und können sogar als Waffen eingesetzt werden. Letztlich kann nur einer gewinnen, die Kämpfe werden also im alle gegen alle Prinzip ausgetragen.

GigaBash soll noch 2022 für PS4 und PS5 erscheinen. Ein genaueres Releasedatum ist bisher nicht bekannt. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier unten ansehen.