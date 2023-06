Giveaway: Der Super Mario Bros. Film jetzt im Stream, auf UHD & Co. verfügbar

Mario landet, durch ein mysteriöses Rohr gesaugt in dem Pilzkönigreich, regiert von niemand geringerem als Prinzessin Peach. Luigi hingegen hat weniger Glück und landet im Dunkelreich, in dem der gefürchtete Bowser herrscht, welcher es sich zum Ziel setzt, die Prinzessin zu heiraten und das Pilzkönigreich zu zerstören. So geraten die beiden Brüder in den Kampf des Pilzkönigkreichs gegen die Koopas.

Mit Einspielergebnissen von über einer Millarde US-Dollar avancierte der Film zur erfolgreichsten Videospielverfilmung aller Zeiten, und das in einem Rekordzeitraum. Der Super Mario Bros. Film ist ab sofort über die üblichen Streaming-Kanäle verfügbar, einschließlich Apple TV, Prime, Google TV & Co.

Der Film ist hochkarätig besetzt, so übernehmen im englischen unter anderem Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day und Seth Rogen einige der Synchronstimmen. Nach einem erfolglosen ersten Versuch einer Super Mario Bros. Verfilmung im Jahr 1993, der inzwischen der Trash-Ecke zuzuordnen ist, ist dieser Film Sonys dritter Vorstoß in die Welt der Videospielverfilmungen von Nintendo.

Mit dem Super Mario Bros. Film kam dieses Jahr die Verfilmung des klassischen Videospiels in die Kinos. Wer Mario, Luigi und Co. sind, muss man hier wohl nicht extra erwähnen.

