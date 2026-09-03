Gleiche Lara in Remake und Catalyst: Crystal Dynamics zieht Survivor-Ära durch

Lara Croft behält auch in den nächsten Projekten ihr Gesicht aus der Reboot-Trilogie. Crystal Dynamics Game Director Raul Siqueira bestätigte auf der Gamescom, dass „Tomb Raider: Catalyst“ und das Remake „Legacy of Atlantis“ auf dieselbe Version der Schatzsucherin setzen.

Wer gehofft hatte, Crystal Dynamics würde mit dem für 2028 geplanten Catalyst eine vollkommen neu konzipierte Protagonistin einführen, wird enttäuscht oder beruhigt – je nach Perspektive. Die Entwickler verknüpfen das angekündigte Remake des Originals von 1996 direkt mit der Version aus Tomb Raider (2013), Rise und Shadow. Siqueira betonte im Gamescom-Q&A, dass man beide Spiele parallel entwickle und die Figur konsistent halten wolle.

Kontinuität statt Neuanfang

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ soll sich trotz des modernen Charaktermodells strikt an die Vorlage halten, heißt es kurz und knapp.

Crystal Dynamics baut damit ein zusammenhängendes Universum auf. Die Survivor-Trilogie war als Origins-Story angelegt. Statt nach dem Remake wieder alles über den Haufen zu werfen, bleibt der Charakter derselbe. Das spart Entwicklungszeit und schafft Wiedererkennungswert. Die Entscheidung zeigt aber auch, dass das Studio kein Risiko eingehen will. Ein echtes Redesign der Ikone bleibt aus. Sie nehmen die verletzlichere, geerdete Lara und schicken sie in die klassischen Szenarien.

Dass „Tomb Raider Catalyst“ nach der Verschiebung erst 2028 erscheint, gibt dem Team immerhin genug Zeit für feine Abstimmungen. Bedenklich bleibt es trotzdem. Wenn Remake und Hauptspiel dieselbe Charakterbasis nutzen, müssen die Animationen und das Gunplay in beiden Titeln auf den Punkt sitzen. Halbe Sachen verzeiht die Community bei diesem Namen nicht.

Die Beibehaltung der Survivor-Lara ist eine sichere, aber extrem pragmatische Entscheidung ohne echten Mut zur Veränderung. Wer die Reboot-Trilogie wegen ihres realistischen Tons mochte, kriegt genau mehr davon, verliert dadurch aber endgültig den leicht überzeichneten Action-Charme der 90er-Jahre-Vorlage.