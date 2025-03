Glow of the Ghoul: Fallout 76 startet mit Season 20 durch

Fallout 76 ist aktuell für PC, PS4 und Xbox One verfügbar, läuft aber auch auf PS5 und Xbox Series X/S via Abwärtskompatibilität.

Bethesda lässt die Ghule los! Am 18. März startet mit Glow of the Ghoul die inzwischen 20. Season von Fallout 76 , und sie bringt eine radioaktive Dosis neuer Inhalte mit. Spieler dürfen sich nicht nur in Ghule verwandeln, sondern ihre C.A.M.P.s mit allerlei strahlendem Schrott dekorieren.

