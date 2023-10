Go Home Annie – Paranomales Horror-Adventure für 2024 angekündigt

Aber auch wenn man mit den Geschichten der SCP Foundation vertraut ist, wird man in Go Home Annie überraschende Änderungen daran erleben. Neben den beliebtesten wird man viele versteckte Schätze des SCP Foundation Wiki treffen und mit ihnen interagieren können.

„Wir sind große Fans der Crowdsourcing-Fiktion, aus der die SCP Foundation im Laufe der Jahre besteht, und wir wollten unseren eigenen Beitrag in Spielform anbieten“, sagte Mladen Bošnjak, Creative Director bei Misfit Village. „Wenn man mit der SCP-Fiktion nicht vertraut ist, muss ma sich keine Sorgen machen, denn Go Home Annie bietet ein eigenständiges Horror-Abenteuer, das jedem Horror-Fan den Schweiß auf die Stirn treiben wird!“

In Go Home Annie übernehmen Spieler die Rolle von Annie, einer einfachen Mitarbeiterin der SCP Foundation, einer verdeckten Organisation, deren Aufgabe es ist, anomale Entitäten zu sichern und einzudämmen und die Öffentlichkeit vor ihnen zu schützen.

