Go Home Annie: SCP-Horror erscheint am 31. März für PS5 & Xbox

Endlich sickert der Horror der Foundation auch in unsere Wohnzimmer durch. Lange mussten Konsolenspieler zuschauen, wie PC-Gamer in der SCP-Replikationsabteilung verzweifeln – doch am 31. März 2026 ist Schluss mit der Warterei. Dann nämlich erscheint Go Home Annie für PS5 und Xbox.

Das Beste daran: Wir bekommen nicht einfach nur einen Port der PC-Version vom letzten Jahr, sondern direkt das volle Paket inklusive des brandneuen Inhaltsupdates.

Als Annie arbeiten wir in der Replikationsabteilung der SCP Foundation – ein Job, der so bizarr ist, wie er klingt. Statt Monster nur wegzusperren, erschafft diese Abteilung sie künstlich nach, und wir dürfen (oder müssen) die Testläufe durchführen.

Wenn die Kamera zur Waffe gegen den Wahnsinn wird

Das Gameplay setzt voll auf psychologischen Druck und clevere Rätsel-Mechaniken. Besonders die übernatürliche Kamera klingt spannend: Mit ihr decken wir Dinge auf, die eigentlich nicht da sein dürften, oder finden Lösungen für Puzzles in Parallelwelten. Hat ein wenig etwas von Fatal Frame.

Das Gefühl der Ausgeliefertheit ist ständig präsent, besonders wenn wir durch die klinisch kalten Flure der Foundation schleichen und merken, dass die „Replikate“ vielleicht doch ein bisschen zu real sind. Die Entwickler haben für die Konsolenfassung zudem an der Immersion geschraubt und nutzen zum Beispiel das haptische Feedback des DualSense-Controllers, um das Unbehagen direkt in unsere Hände zu übertragen.

Mehr Story, mehr Schrecken

Das inkludierte Update liefert uns einen komplett neuen Abschnitt der Anlage und eine Bedrohung, die uns gnadenlos durch die dunklen Gänge jagt. Hier müssen wir die Stealth-Mechaniken voll ausreizen – Weglaufen und Verstecken ist oft die einzige Option, wenn die Batterien der Kamera leer sind. Es ist diese Mischung aus „Walking Simulator“ und echtem Survival-Horror, die Go Home Annie für mich so interessant macht. Dass wir dabei tief in die SCP-Lore eintauchen und auf bekannte Anomalien treffen, ist das Sahnehäubchen für jeden Fan der Wiki-Einträge.

Wer auf atmosphärischen Horror ohne billige Jumpscares steht und gerne mal sein Gehirn beim Puzzeln anstrengt, kommt hier voll auf seine Kosten. Die SCP-Thematik ist unverbraucht und die Replikations-Idee gibt dem Ganzen einen herrlich verstörenden Twist.