Go Home Annie: SCP-Psychothriller für PS5 und Xbox angekündigt

Nordcurrent Labs und Misfit Village haben heute offiziell Go Home Annie angekündigt. Der First-Person-Psychothriller entführt Spieler in die geheimnisvolle Welt der SCP Foundation, einer Organisation, die für die Sicherung und Eindämmung anomaler Wesen zuständig ist.

Spieler in Anies Schuhen

In Go Home Annie übernehmen die Spieler die Rolle von Annie, einer scheinbar unscheinbaren Mitarbeiterin der SCP Foundation. Sie arbeitet in der Replikationsabteilung, deren Aufgabe es ist, künstlich erschaffene paranormale Phänomene zu testen. Dabei stößt Annie nicht nur auf gefährliche Entitäten, sondern auch auf tiefgründige moralische Fragen. Warum existiert eine Abteilung, die genau jene Anomalien repliziert, die die Foundation eigentlich eindämmen soll? Und warum wiederholen sich die Testzyklen immer wieder mit denselben Ergebnissen?

Diese narrative Tiefe ist eine Stärke des Spiels: Entscheidungen der Spieler haben Konsequenzen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Die verzweigte Erzählstruktur sorgt dafür, dass man nicht nur ein lineares Horror-Erlebnis bekommt, sondern aktiv den verborgenen Geheimnissen der Abteilung auf die Spur kommt.

Labyrinthe, Rätsel und abgedrehte Mechaniken

Gameplay-technisch setzt Go Home Annie auf unkonventionelle Mechaniken. Spieler können Anomalien gezielt nutzen, um Rätsel zu lösen oder sich durch die labyrinthartigen Gänge der Replikationsabteilung zu bewegen. Überall lauern misslungene Experimente und ausgebrochene Subjekte, die den Nervenkitzel konstant hochhalten. Fans der SCP Foundation werden bekannte Anomalien wiedererkennen, teilweise in ungewohnter Form, und stoßen gleichzeitig auf weniger bekannte Einträge, die neue Perspektiven auf die Organisation eröffnen.

Die Mischung aus Horror, Rätseln und investigativer Story macht Go Home Annie besonders für Spieler interessant, die eine dichte Atmosphäre und moralisch komplexe Entscheidungen schätzen. Das Spiel verzichtet auf oberflächliche Schockeffekte und setzt stattdessen auf konstante Spannung, die aus der Umgebung und den eigenen Entscheidungen erwächst.

Go Home Annie verspricht, ein durchdachter Psychothriller im SCP-Universum zu werden, der Storytiefe, Horror und innovative Spielmechaniken vereint. Die Ankündigung für Konsolen und das gleichzeitige PC-Update zeigen, dass Entwickler und Publisher das Spielerlebnis ernst nehmen und die Community direkt einbeziehen. Wer bereit ist, die dunklen Geheimnisse der Replikationsabteilung zu erforschen, sollte Annie auf ihrem Weg begleiten.