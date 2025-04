Goat Simulator 3: Chaos, Ziegen und ein Hauch von Wahnsinn – „Gifts from the Rifts“ ist da

Die durchgeknallten Entwickler von Coffee Stain North legen nach. Ein neues Update für Goat Simulator 3 ist da, und es ist genauso verrückt, wie man es erwartet. Mit „Gifts from the Rifts“ wird San Angora einmal mehr zum Spielplatz für absurde Experimente, bizarre Ausrüstung und chaotische Events.

Ziegen-Power im April-Fieber

Das kostenlose Update bringt satte 27 neue Ausrüstungsgegenstände mit sich, darunter eine geheime, die Spieler erst aufspüren müssen. Zwei neue Events sorgen zudem dafür, dass der April in Goat Simulator 3 würdig gefeiert wird – mit maximalem Unsinn und unvorhersehbaren Ereignissen.

Doch das wahre Highlight? Die neue alternative Ziege: Plüsch-Pilger. Diese digitale Kuschelziege ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern bringt auch eine völlig neue Fähigkeit mit. In Kooperation mit YouTooz verwandelst du mit Plüsch-Pilger alles, was sich dir in den Weg stellt, in ein Spielzeug. Chaos war noch nie so knuffig!

Das Update erscheint pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des allerersten Goat Simulators und bringt einige der schrägsten unveröffentlichten Ideen der Entwickler ins Spiel. Die Grenzen der Physik und der Logik werden ein weiteres Mal ausgelotet – ganz nach dem Motto: „Warum nicht?“

Verfügbar ist „Gifts from the Rifts“ ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS und Android. Eine Version für die Nintendo Switch soll bald folgen.

Noch mehr Goat-Content in Sicht

Und das war noch nicht alles! Coffee Stain Publishing hat mit einem neuen Video bereits die zweite Erweiterung für Goat Simulator 3 angeteasert. Nachdem „Multiverse of Nonsense“ im Juni 2024 die Tore zu alternativen Realitäten öffnete, dürfen sich Fans nun auf noch mehr durchgeknallte Inhalte freuen. Details sind noch rar, aber eines ist sicher: Die Ziegenherrschaft geht weiter!

Ob du bereits ein erfahrener Chaos-Ziegenbändiger bist oder gerade erst in die absurde Welt von Goat Simulator 3 eintauchst – dieses Update sorgt dafür, dass es nie langweilig wird. Also, rein ins Getöse und los gemeckert!