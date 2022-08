Goat Simulator 3 – Gameplay-Trailer aus der Gamescom Opening Night Live und Release-Date

Insgesamt sorgt der Goat wie immer für einiges an Chaos, Action und Unterhaltung. Und schon am 17. November 2022 dürfen wir unser gesamtes „goatential“ raus lassen.

Schließlich können sich in Goat Simulator 3 bis zu 4 Freunde zu einer Herde zusammenschließen und gemeinsam die Ziegen seiner Träume sein. Ja, Goat Simulator 3 hat einen Online-Multiplayer! Und dieser sieht nach einigem an Spaß aus.

What do you think?