God of War 20th Anniversary: Neuer DualSense-Controller feiert Kratos’ Vermächtnis

Kratos kehrt zwar noch nicht auf dem Bildschirm zurück, dafür in deiner Hand. Zum 20-jährigen Jubiläum von God of War veröffentlicht Sony eine spezielle Limited Edition des DualSense Controllers, die den Ghost of Sparta in jedem Detail ehrt. Wer Kratos über vier Konsolengenerationen hinweg begleitet hat, wird die Hommage an sein aschgraues Hautbild und die markante rote Tätowierung sofort erkennen.

Design, das Geschichte erzählt

Der neue DualSense Controller ist mehr als ein Sammlerstück, er erzählt die Geschichte einer Ikone. Associate Art Director Dela Longfish erklärt, dass der Controller bewusst Kratos’ typisches Farbmuster aufgreift. Grau wie seine Asche, rot wie sein Tattoo – die Farbwahl verbindet Elemente aus den griechischen wie auch den nordischen Abenteuern der Serie. Für Fans bedeutet das nicht nur ein optisches Highlight, sondern eine greifbare Verbindung zu zwei Jahrzehnten intensiver Action und Storytelling.

Der DualSense Wireless Controller – God of War 20th Anniversary Limited Edition wird für 84,99 € erhältlich sein. Vorbestellungen starten am 3. Oktober 2025 um 10 Uhr über direct.playstation.com sowie bei teilnehmenden Händlern. Der offizielle Launch erfolgt am 23. Oktober, allerdings kann die Verfügbarkeit je nach Region variieren. Wer früh zugreifen möchte, sollte die Vorbestellung nicht verpassen, die Stückzahl ist begrenzt.

Für Fans ein weiteres Highlight

Dieser Controller ist nicht nur ein Sammlerstück, sondern auch eine neue Art, God of War zu erleben. Spieler, die die DualSense-Technologie schon kennen, wissen, wie sehr haptisches Feedback und adaptive Trigger das Gameplay intensivieren können. In Kombination mit dem Jubiläums-Design wird jeder Kampf gegen Götter, Riesen oder Untote noch greifbarer, und irgendwie auch persönlicher.

Ob man Kratos nun schon seit der PS2 begleitet oder neu in die Welt von Midgard eintaucht, der Controller setzt ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für die Fans. Für Sammler und Enthusiasten ist er ein Muss, für alle anderen ein starkes Stück Gaming-Geschichte, das man spüren kann.

Der God of War DualSense Controller ist mehr als ein Gadget, er verbindet Nostalgie, Design und modernes Gameplay in einem. Wer holt sich Kratos’ Vermächtnis jetzt in die Hand?