God of War: Ägypten, Mayas oder Kelten – das Problem mit dem ewigen Krieger

Das nächste vollwertige God of War mit Kratos als spielbarem Protagonisten ist offiziell in Planung, wie Creative Director Cory Barlog auf der San Diego Comic-Con 2026 bestätigte. Das für Anfang 2027 geplante Spin-off „God of War Laufey“ dient dabei als direktes narratives Sprungbrett in ein neues Götter-Pantheon.

Das „Everywhen“ als universelles Transit-Netzwerk

Kratos verlässt Midgard. Die erzählerische Vorarbeit dafür leistet Fayes anstehendes Abenteuer im sogenannten „Everywhen“. Diese Jenseits-Dimension operiert als Knotenpunkt, der alle globalen Mythologien miteinander verbindet. Es ist kein isoliertes Totenreich, sondern eine Schnittstelle.

Santa Monica Studio nutzt diesen Hub, um die Serie geografisch neu auszurichten. Sobald Faye aus dem nordischen System in diesen Transitraum tritt, öffnen sich die Tore nach Ägypten, in das Aztekenreich oder die keltische Sagenwelt. Welches Land Kratos als Nächstes blutig streicht, wird sich am Ende von „God of War Laufey“ entscheiden. Die Entwickler sparen sich so komplexe Reisewege im realen Raum. Das ist bequemes Storytelling.

Die Demontage des Ruhestands

Narrativ steht das Studio mit dieser Entscheidung vor einem massiven Glaubwürdigkeitsproblem. Kratos ist alt. Sein Handlungsbogen vom traumatisierten Schlächter hin zum besonnenen Gott des Friedens wurde mit „God of War: Ragnarök“ und dem Valhalla-DLC präzise und endgültig geschlossen.

Ihn jetzt aus diesem wohlverdienten Ruhestand zu zerren, wirkt forciert. Eine erneute Odyssee durch ein fremdes Pantheon droht die Figur zur reinen Karikatur ihrer selbst zu degradieren. Wenn Kratos im nächsten Spiel wieder gezwungen ist, widerwillig lokale Gottheiten zu zerlegen, entwertet das die emotionale Fallhöhe der gesamten Nord-Saga.

Doch die Motivation hinter den Kulissen ist rein pragmatisch. Die Community-Reaktionen auf die Atreus-Passagen in „God of War: Ragnarök“ waren vernichtend. Sein Bogenspiel bot nicht ansatzweise die kinetische Wucht der Leviathan-Axt. Sony scheut nach Rückschlägen das Risiko eines vollständigen Protagonistenwechsels. Kratos verkauft Einheiten.

Die Richtung ist klar: Das „Everywhen“ liefert den Vorwand, um Kratos in eine frische Mythologie zu verpflanzen. Spieler bekommen exakt das, was die Verkaufszahlen fordern – mehr vom Gleichen. Doch je älter der Protagonist und je abgeschlossener seine Geschichte, desto unglaubwürdiger wird der nächste Krieg. Wenn das Kampfsystem die physische Schwere und das Alter des Protagonisten nicht bald konsequent reflektiert, läuft die Serie Gefahr, zu einer statischen Dauerschleife zu verkommen.