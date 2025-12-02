God of War: Amazon bestellt Season 2 – Shogun-Regisseur übernimmt Auftakt der Serie

Es wirkt fast so, als würde Amazon keinen Zweifel mehr daran lassen, dass God of War eines seiner nächsten großen Prestigeprojekte wird. Während das Casting für Kratos und Atreus noch läuft, hat der Streaming-Dienst nun zwei komplette Staffeln bestellt, ein ungewöhnlich deutliches Commitment in einer Branche, die sonst gern abwartet. Gleichzeitig steht fest, wer die Richtung vorgibt: Frederick E.O. Toye, bekannt für Shogun und The Boys, übernimmt die ersten beiden Episoden.

Ein Neustart mit klarer Handschrift

Nach dem kreativen Reset mit Ronald D. Moore als Showrunner scheint die Produktion sichtbare Fahrt aufzunehmen. Pre-Production läuft bereits in Vancouver, gedreht wird ab März 2026. Darin steckt eine klare Botschaft: Amazon möchte das Momentum nutzen, bevor der nächste große Streaming-Zyklus beginnt. Toyes ist jemand, der komplexe Welten in den Griff bekommt, ohne die Figuren aus dem Blick zu verlieren – eine Voraussetzung, wenn man eine Serie adaptiert, die so sehr von der Beziehung zwischen Vater und Sohn lebt.

Die Serie orientiert sich an God of War (2018) und God of War Ragnarok. Das bestätigt erneut, dass man die moderne, emotionalere Version von Kratos in den Mittelpunkt stellt. Elemente aus der griechischen Ära gelten derzeit als unwahrscheinlich, was durchaus sinnvoll ist. Ein zu breiter Fokus könnte den Einstieg für neue Zuschauer erschweren.

11million views??? 11 million??? I am truly humbled. I can’t pretend to know who is gonna be cast, but I hope,(if it’s not me) that whomever it is loves the big guy as much as we all do ❤️ https://t.co/fMyQHZmtkQ — Christopher Judge (@iamchrisjudge) September 20, 2025

Das Casting bleibt das zentrale Fragezeichen

Auch wenn Amazon selbstbewusst zwei Staffeln vorab absegnet, bleibt der wichtigste Baustein offen. Wer wird Kratos? Wer wird Atreus? Christopher Judge hat schon mehrfach betont, dass er die Rolle gern erneut ausfüllen würde, gleichzeitig zeigt er sich offen, falls ein anderer Schauspieler das Erbe übernehmen soll. Diese Offenheit wirkt professionell, sagt aber nichts darüber aus, wie Amazon denkt. Die Serie braucht ein Gesicht, das sowohl Fans überzeugt als auch Zuschauer erreicht, die die Spiele nie angerührt haben.

God of War ist kein Einzelprojekt. Amazon investiert spürbar in große Marken: die zweite Staffel von Fallout, eine Mass Effect-Umsetzung, Life is Strange und Tomb Raider. Der Konzern will ein langfristiges Portfolio aus Gaming-Adaptionen aufbauen, und God of War soll das Zugpferd sein.