God of War: Amazon zeigt erstes Bild zur Live-Action-Serie

Amazon hat das erste Bild zur Live-Action-Serie von God of War veröffentlicht – mit Ryan Hurst als Kratos und Callum Vinson als Atreus. Die Produktion läuft bereits in Vancouver, die mindestens 2 Seasons umfassen soll. Und ja, es geht direkt um die nordische Saga.

Hurst kennt ihr aus Sons of Anarchy. Der Mann bringt Masse mit. Das ist wichtig, denn Kratos funktioniert nicht über Dialoge, sondern über Präsenz. Das erste Bild zeigt einen bulligen, ernst blickenden Gott mit Bart, was optisch nah am Spiel ist.

Amazon schreibt groß von „Vater und Sohn“ und vom Weg zum höchsten Gipfel. Wer das Reboot von 2018 gespielt hat, weiß: Es geht nicht nur um Götterprügeleien, sondern um Trauer, Verantwortung und diese fiese, knarzende Distanz zwischen Kratos und Atreus. Genau hier zeigt sich, ob die Serie mehr wird als Fanservice. Wenn die Chemie nicht stimmt, kippt das Ganze schnell ins Peinliche.

Die nordischen Götter bekommen massive Namen

Der Cast liest sich ordentlich. Max Parker spielt Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson übernimmt Thor, Mandy Patinkin gibt Odin. Auch Mimir, Brok, Sindri und Baldur sind besetzt. Das ist kein kleines Projekt, sondern ein massiver Vorstoß von Prime Video in Richtung Prestige-Game-Verfilmung. Die Serie soll beide modernen Teile abdecken, also neben dem 2018er auch God of War Ragnarök.

Parallel feiert Sony Santa Monica Studio das 20-jährige Jubiläum der Reihe. Ein neues 2D-Spiel wurde kürzlich nach einem State of Play einfach veröffentlicht. Und als wäre das nicht genug, befindet sich eine God of War-Trilogie-Neuauflage in früher Entwicklung.

Die Marke wird gerade massiv gepusht. Serie, Remake und ein Jubiläum, alles gleichzeitig. Das kann funktionieren, wenn die Qualität stimmt. Wenn nicht, droht Übersättigung. Kratos ist keine Figur für halbherzige Experimente. Entweder Amazon liefert eine Serie mit Gewicht und Charakter oder wir reden in zwei Jahren über eine weitere teure Adaption, die zwar gut aussah, sich aber leer anfühlte.