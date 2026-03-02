God of War: David Jaffe wettert gegen Amazons Teaser und spricht aus, was alle denken

David Jaffe, der Schöpfer der God of War-Reihe, zerlegt das erste offizielle Bild der Amazon-Serie. Trotz harscher Kritik an der Optik glaubt er an die Qualität der Produktion. Ob sie am Ende den Ton trifft, den sich die Fans wünschen, bleibt abzuwarten.

Das erste Teaser-Bild zur Live-Action-Adaption von God of War sorgt nicht nur in der Community und bei Serien-Vater David Jaffe für Kopfschütteln. Während die Fans im Netz bereits über „KI-Ästhetik“ und einen deplatzierten „Dad-Bod“ von Kratos-Darsteller Ryan Hurst lästern, findet Jaffe auf seinem YouTube-Kanal noch deutlichere Worte. Das Bild sei schlichtweg furchtbar. Punkt. Er versteht nicht, wer diesen Look durchgewinkt hat. Dennoch gibt er Entwarnung für das Endprodukt.

Die Optik scheitert an der Inszenierung

Das gezeigte Material wirkt künstlich, zu sehr glatt geschliffen und seltsam leblos. Jaffe kritisiert nicht nur die physische Erscheinung von Hurst, sondern das gesamte Arrangement. Er zieht den Vergleich zu jemandem, der im Wald sein Geschäft verrichtet. Besonders Atreus kommt schlecht weg, da seine Bogenhaltung jegliche Logik vermissen lässt. Man sähe dem Bild die Studio-Atmosphäre förmlich an. Der Felsen im Hintergrund wirkt billig, was in der Summe keinen würdigen Ersteindruck für eine Multi-Millionen-Dollar-Produktion ergibt.

Trotz des optischen Totalausfalls bleibt Jaffe optimistisch für die Serie an sich. Warum? Wegen der Köpfe dahinter. Showrunner Ronald D. Moore ist ein Schwergewicht der Branche und hat mit Star Trek und Battlestar Galactica bewiesen, dass er komplexe Stoffe beherrscht. Zudem sitzt Cory Barlog als Creative Director von Santa Monica Studio mit im Boot. Das Duo steht für Qualität. Jaffe ist überzeugt, dass die erzählerische Tiefe stimmen wird. Ein schlechtes Marketing-Bild macht noch keine schlechte Serie.

Kratos im Unterholz: Warum dieses Bild David Jaffe so wütend macht

Amazon muss beim Realismus nachbessern

Die Skepsis der Fans ist dennoch berechtigt. In einer Ära, in der The Last of Us die Messlatte für Spiel-Adaptionen extrem hochgelegt hat, wirkt dieser weichgespülte Look deplatziert. Es fehlt der Dreck, die Wucht und die visuelle Authentizität, die das Franchise seit 2005 definiert. Wenn die Serie am Ende überzeugen will, muss sie sich von diesem Plastik-Look verabschieden.

Vielleicht war dieser Teaser auch nur ein ungeschickter Testballon. Konzerne schweigen sich zu solchen Themen meist aus, aber Amazon muss hier schleunigst die Kurve kriegen, bevor der Hype komplett verpufft. Am Ende bleibt eben ein fader Beigeschmack. Das Teaser-Bild ist ein handwerklicher Griff ins Klo, der die Fans unnötig verunsichert.

Dennoch wiegt das Vertrauen in Ronald D. Moore und Cory Barlog schwerer als ein schlecht ausgeleuchtetes PR-Foto. Wer eine epische Geschichte erwartet, darf hoffen. Wer auf High-End-Visuals hofft, muss nach diesem Dämpfer erst einmal tief durchatmen.