God of War-Director feiert Starfield: Die beste Singleplayer-Story aller Zeiten?

David Jaffe, der Regisseur des ursprünglichen „God of War„, hat mal wieder ein großes Lob ausgesprochen – diesmal für Starfield, das epische Sci-Fi-Abenteuer von Bethesda. Laut Jaffe könnte es die beste Singleplayer-Geschichte aller Zeiten haben. Und wenn jemand mit Erfahrung in packendem Storytelling das sagt, sollte man vielleicht hinhören.

Es gibt nichts besseres als Starfield?

„Ich liebe dieses Spiel; eine der besten Singleplayer-Geschichten, die es je im Gaming gab. Vielleicht DIE beste meiner Meinung nach“, schwärmte Jaffe auf X. Eine Aussage, die sicherlich nicht jeder Spieler so unterschreiben würde, insbesondere nach der teils durchwachsenen Kritik an Starfields Storytelling und Missionsstruktur. Doch Jaffe ist eben bekannt dafür, seine Meinung ungefiltert rauszuhauen.

Als Schöpfer von „Twisted Metal“ und „God of War“ hat Jaffe zweifellos Spuren in der Gaming-Branche hinterlassen. Er war nicht nur als Designer des ersten „Twisted Metal“ beteiligt, sondern führte auch Regie bei „God of War“ und war Creative Director von „God of War II“. Seit seinem letzten Projekt, „Drawn to Death“ für die PS4 im Jahr 2017, hat er sich jedoch aus der aktiven Spieleentwicklung zurückgezogen – was ihn natürlich nicht daran hindert, seine Meinung zu aktuellen Games lautstark zu vertreten.

Starfield war nicht unkritisch

„Starfield“, das im September 2023 für PC und Xbox Series X/S erschien, ist Bethesdas erste neue IP seit 25 Jahren – ein ambitioniertes Mammutprojekt mit riesigem Universum und zahllosen Planeten. Während das Spiel für seine Erkundungsmöglichkeiten und das Sci-Fi-Setting viel Lob bekam, gab es auch Kritik an der leblosen Galaxie und den immer wiederkehrenden, teils uninspirierten Quests. Dass Jaffe ausgerechnet die Story als „die beste aller Zeiten“ bezeichnet, dürfte also für reichlich Diskussionen sorgen.

Besonders spannend bleibt die Frage, ob „Starfield“ irgendwann den Sprung auf die PlayStation 5 schafft. Nachdem Microsoft kürzlich angekündigt hat, einige bisherige Exklusivtitel für andere Plattformen zu veröffentlichen, könnte auch „Starfield“ irgendwann in Sonys Universum landen. Offizielle Ankündigungen gibt es zwar nicht, doch die Gerüchte könnten sich als wahr erweisen. Und dann könnten PlayStation-Spieler selbst herausfinden, ob Jaffe mit seiner Einschätzung Recht hat oder ob er nur mal wieder für Wirbel sorgen wollte.