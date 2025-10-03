God of War DualSense Controller jetzt vorbestellen – Limitierte Anniversary Edition verfügbar

God of War feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum, und Sony hat dazu ein Sammlerstück im Gepäck, das direkt ins Auge sticht: den DualSense Wireless Controller – God of War 20th Anniversary Limited Edition. Seit dem 3. Oktober können Fans das besondere Zubehör endlich vorbestellen.

Vorbestellungen gestartet

Um 10 Uhr fiel heute der Startschuss: Wer schnell genug ist, kann den Controller ab sofort über direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Händlern weltweit sichern. Der Preis liegt bei 84,99 €, die Auslieferung startet offiziell am 23. Oktober 2025. Je nach Region können die genauen Termine leicht variieren, doch der Grundsatz bleibt: limitiert ist limitiert.

Hommage an Kratos

Das Design ist mehr als nur eine Sonderlackierung. Grau wie Kratos’ aschene Haut und mit der ikonischen roten Tätowierung versehen, trägt der Controller die Essenz des Ghost of Sparta in sich. Associate Art Director Dela Longfish vom Santa Monica Studio betont, dass das Team bewusst auf diese Symbolik gesetzt hat, um sowohl die griechische als auch die nordische Saga zu repräsentieren. Damit ist das Jubiläumsmodell nicht nur ein praktisches Eingabegerät, sondern auch ein Statement für Fans.

Natürlich lässt sich darüber streiten, ob ein Controller für knapp 85 Euro wirklich ein Pflichtkauf ist. Fakt ist aber: DualSense gehört ohnehin zu den besten Controllern dieser Generation, und die God of War Edition fügt ein Sammlerelement hinzu, das es so kein zweites Mal geben wird. Gerade für langjährige Fans, die Kratos schon seit PS2-Zeiten begleiten, ist das ein Stück Gaming-Geschichte zum Anfassen.

Schnell sein lohnt sich

Wie bei früheren Sondereditionen gilt: Die Stückzahlen sind begrenzt, und Erfahrung zeigt, dass solche Controller oft schneller verschwinden, als man „Spartan Rage“ sagen kann. Wer also ernsthaft Interesse hat, sollte nicht zu lange zögern.

Kratos’ Vermächtnis lebt – nicht nur in Spielen, sondern jetzt auch im Handgefühl des DualSense. Die 20th Anniversary Edition ist ein stilvolles Sammlerstück, das Funktionalität und Nostalgie vereint. Die Frage ist nur: Sichert ihr euch einen, bevor sie ausverkauft ist?