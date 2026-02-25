God of War: Ed Skrein spielt Baldur in Amazons Serie

Ed Skrein spielt Baldur in der kommenden God of War-Serie von Amazon und PlayStation Productions. Der Mann aus Deadpool und den völlig drüber inszenierten Rebel Moon – Part One: A Child of Fire-Filmen steigt damit als einer der letzten großen Namen in den Cast ein – und übernimmt ausgerechnet den fiesesten Störenfried aus God of War.

Baldur ist kein Nebenjob, sondern Trigger für alles. Seine Unverwundbarkeit ist nicht nur ein Lore-Gimmick, sie macht jede Konfrontation massiv unangenehm, weil Kratos plötzlich gegen eine Wand prügelt, die nicht nachgibt.

God of War setzt auf bekannte Gesichter, aber nicht nur

Mit Skrein ist die Riege fast komplett. Ryan Hurst übernimmt Kratos, Callum Vinson spielt Atreus, Alastair Duncan bleibt als Mimir an Bord. Dazu kommen Danny Woodburn als Brok, Jeff Gulka als Sindri, Teresa Palmer als Sif, Ólafur Darri Ólafsson als Thor, Max Parker als Heimdall und Mandy Patinkin als Odin. Showrunner ist Ronald D. Moore, was zumindest Hoffnung macht, dass hier Charaktere atmen dürfen statt nur Exposition zu liefern.

Interessant ist der Wechsel bei Hurst: In God of War Ragnarök war er noch Thor, jetzt ist er Kratos. Alastair Duncan bleibt als Einziger in exakt derselben Rolle. Das kann funktionieren, weil Mimir ohnehin als erzählerisches Bindeglied arbeitet, aber es zeigt auch, dass die Serie keine 1:1-Übernahme plant, sondern ihr eigenes Ding durchzieht.

Baldur muss mehr sein als nur „der mit den tauben Füßen“

Skrein bringt zweifellos Präsenz mit. Er kann kalt, er kann arrogant, er kann dieses leicht Überdrehte, das Baldur braucht. Ob er auch die Verletzlichkeit unter der Oberfläche zeigen kann, bleibt abzuwarten. Denn Baldur ist nur dann ein ordentlicher Antagonist, wenn sein Fluch nicht wie ein Upgrade seiner Superkräfte wirkt, sondern wie ein psychologischer Käfig. Wenn das kippt, wird aus Tragik schnell Krawall.

Gedreht werden soll ab nächsten Monat. Offiziell fehlt nur noch die Besetzung von Freya. Dass Danielle Bisutti ihre Rolle aus den Spielen wohl nicht übernimmt, ist schade, weil sie die Figur geprägt hat. Aber Nostalgie allein trägt keine Serie. Wenn sie Baldur als echten Schmerzpunkt inszenieren, kann das massiv werden. Wenn nicht, bleibt es hübsche Mythologie mit ordentlich Budget.